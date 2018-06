Martin Gerlach hat eine Vision

Als seinen größten Erfolg in den vergangenen sieben Jahren wertet Oberbürgermeister Martin Gerlach den Kurswechsel in der Schuldenpolitik. Der vom Gemeinderat verhinderten Bewerbung für die Landesgartenschau trauert er indes nach. Im Interview mit Ulrich Geßler und Eckard Scheiderer entwirft das Stadtoberhaupt zudem ein Bild der Stadt Aalen in zehn Jahren.

Herr Gerlach, im kommenden Sommer ist in Aalen Oberbürgermeisterwahl, zu der Sie ja erneut antreten werden. Ihre jetzige erste Amtszeit geht somit in ihr letztes Jahr. Für eine umfassende Bilanz ist es sicher noch zu früh. Dennoch die Frage: Welche Erwartungen und Vorstellungen haben sich in den vergangenen sieben Jahren für Sie erfüllt, wo sind Sie enttäuscht worden, worin haben Sie sich vielleicht selbst getäuscht?

Als erfüllte Erwartung würde ich den Umstand sehen, dass es mir gelungen ist, mich in die Stadt, die neuen Dimensionen und ihre Strukturen in kurzer Zeit einzufinden. Meine Vorstellungen habe ich sehr konkret im Wahlkampf formuliert und daraus meine Handlungsanleitung gemacht. Die Liste ist heute schon auf einem sehr hohen Erfüllungsgrad angekommen. Getäuscht habe ich mich möglicherweise in der Dauer der Trauer über die verlorene Wahl bei einigen Akteuren der Lokalpolitik. Dass einem mit großer Mehrheit von der Bürgerschaft gewählten OB über sieben Jahre immer wieder Knüppel zwischen die Beine geworfen werden, ist nicht nur mir, sondern eben auch der Bürgerschaft gegenüber nicht in Ordnung. Es geht mir dabei nicht um meine persönlichen Lasten. Vieles hat mit versäumten Chancen für die Stadt zu tun.

Sehen Sie noch mehr solcher nicht genutzter Chancen?

Nicht getäuscht, sondern gewundert hat mich der Umstand, wie stark das Teilortsdenken in den Köpfen mancher noch dominiert. Als hätte man die Augen zugemacht vor den großen Chancen, die diese Zusammenfügung gebracht hat. Ohne Fusion wäre Aalen selbst und wären vor allem alle kleinen Orte drum herum in eine unbedeutende Rolle gerutscht. Heute sind wir die größte und wirtschaftsstärkste Stadt der Region und spielen nicht nur im Fußball in einer hohen Liga.

Was sehen Sie als ihren größten Erfolg?

Als größten Erfolg sehe ich den gelungenen Kurswechsel weg von immer neuen Schulden, die wieder steigende Einwohnerzahl, die in sieben Jahren halbierte Arbeitslosenzahl und die deutlich gestiegene Zahl neuer Arbeitsplätze in der Stadt. Die Rahmenbedingungen für all die anderen schönen Dinge des Lebens sind also geschaffen. Von dieser Basis aus konnten wir uns zur sichersten und zur familienfreundlichsten Stadt der Region weiter entwickeln. Hohe Lebensqualität und vorbildliches und landesweit beachtetes umweltbewusstes Denken sind hier zuhause. Was wollen wir mehr?

Welcher Idee trauern Sie nach?

Meine tiefe Trauer gehört der durch die schwarz-grüne Stadtratsmehrheit zurückgezogenen Bewerbung um die Landesgartenschau. Mit viel Herzblut haben die ganze Verwaltung, ein exzellenter Planer und eine engagierte Bürgerschaft an dem Konzept gearbeitet. Eine Woche vor der Entscheidung wurde ich gezwungen, die sehr hoffnungsfrohe Bewerbung für die Stadt zurückziehen. Welche Summe an Fördermitteln in eine Stadt zu so einem Ereignis fließt, sehen wir aktuell in Schwäbisch Gmünd. Und sage mir keiner, wir hätten nicht noch genug Flächen in unserer Stadt, die dringend etwas Auffrischung vertragen hätten.

Wer regelmäßig die Gemeinderatssitzungen verfolgt, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass vor allem eine oder zwei Fraktionen Ihnen keinen Erfolg gönnen, keine Idee, die auf Sie direkt zurückgeht, durchkommen lassen möchten. Vielmehr wird akribisch auf Fehler, Unzulänglichkeiten oder sonstige „Fehltritte“ auf der Verwaltungsbank und auch bei Ihnen selbst geschielt. Macht es da, abgesehen von der Pflicht, überhaupt noch Spaß, diesem Gremium vorzusitzen?

Für Spaß ist meine Aufgabe zu gut besoldet. Das kann man nicht auch noch erwarten. Es könnte, da stimme ich zu, durchaus etwas freundlicher zugehen in der einen oder anderen Sitzung. Ich hätte mir von den Fraktionen zumindest mehr Unterstützung für die von ihnen selbst ausgesuchten Bürgermeister gewünscht.

Also kein Spaß?

Mein Dezernat I umfasst neben vielen Aufgaben außerhalb Aalens in Verbänden und Vereinen die Bereiche Wirtschaftsförderung, Personal und Finanzen, Organisation, Tourismus und Citymanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie den Aufsichtsratsvorsitz bei den Stadtwerken und der Wohnungsbau. Ich denke nicht, dass man mir in diesen Bereichen etwas anderes als erfolgreiche Arbeit bescheinigen kann. Und Erfolg, der macht dann tatsächlich Spaß.

Selbst die großen politischen Pflöcke einzuschlagen und schon im Vorfeld mit viel Taktik die Mehrheiten dafür zu organisieren, das ist sicher ein Weg, um das Amt des Oberbürgermeisters auszufüllen. Ein anderer ist der des Moderierens, des Ausgleichens, der großen Spielräume für den Gemeinderat selbst. Wie sehen Sie denn ihre Rolle im Verhältnis zwischen Rat und OB, ja an der Spitze der Stadt überhaupt?

Jetzt halten wir uns doch zunächst an die Fakten: Mit meinem Amtsantritt habe ich neue Schwerpunkte gesetzt, was der angetroffenen Situation geschuldet war. Aalen hatte mit vielen Projekten weit nach vorne gegriffen und sich damit in den Jahrzehnten vorher die führende Rolle in der Region erarbeitet. Der Preis dafür war die höchste Verschuldung unter den Städten gleicher Größenklasse. Das ging leider nicht so weiter, da die Aufsichtsbehörde just mit dem Amtswechsel feststellte, dass die Stadt Aalen ihre maximale Schuldenobergrenze erreicht hat.

Und Ihre Rolle im Gemeinderat?

Als OB ohne Parteibuch hat man keine Hausmacht, keine Fraktion, die – normalerweise – ohnehin hinter einem steht. Wenn man von niemandem auf einen Sockel gelupft wird, dann steht man eben fester auf dem Boden der Tatsachen. Die absolute CDU-Mehrheit im Gemeinderat ist bei der letzten Kommunalwahl endgültig gefallen. Also ganz andere Bedingungen als unter meinem Vorgänger. Ich muss für meine Ziele bei allen werben, auch mit wechselnden Mehrheiten. Und manchmal hat meine Idee eben auch ein anderer vorzutragen, damit die gute Sache nicht an den Lorbeeren scheitert, die auf den OB zurückfallen könnten. Wer meine Arbeit bewerten will unter den vorhandenen Bedingungen, der muss die Augen aufmachen und sehen, was sich trotz Weltwirtschaftskrise in unserer Stadt getan hat und wie wir finanziell da stehen.

Wie wichtig ist Ihnen eigentlich Harmonie – in der Politik, im Verhältnis zu Ihren Mitmenschen, im Umgang untereinander generell?

Ein gutes Verhältnis zueinander zu pflegen, auch wenn man in der Sache auseinander ist, das ist mir wichtig und Basis für ein erfolgreiches Miteinander. Wo Krach und Stunk zuhause sind, da wird nichts gedeihen. Weil ich nicht jede Attacke gegen mein Amt oder meine Person mit einem sofortigen Gegenschlag beantworte, ist das lange noch kein Zeichen der Schwäche. Es gehört sehr viel Stärke dazu, im Interesse des großen Ganzen solche Dinge hinzunehmen und den Angreifer nicht noch dadurch aufzuwerten, dass sich der OB nun exklusiv mit ihm beschäftigt.

Ein Vorwurf aus dem Gemeinderat lautet, dass es mit der internen Abstimmung auf der Verwaltungsbank nicht klappt. Was sagen Sie dazu?

Das hat in erster Linie damit zu tun, dass sich auf der erwähnten Verwaltungsbank durchaus sehr unterschiedliche Persönlichkeiten finden. Die Bürgermeister werden nicht durch den OB ausgesucht und eingestellt. Die Fraktionen des Gemeinderates bestimmen „ihre“ Bürgermeister selbst. So ist das Baudezernat von der CDU geführt und das Sozialdezernat von der SPD. Schön wäre es schon, wenn das auch so wahrgenommen werden würde.

Haben Sie es versäumt, auch mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen?

Wo? Intern passiert das selten, im Rat würde es lächerlich wirken. Bei uns gäbe es Mitwirkende im Rat, die mir postwendend ein schwaches Nervenkostüm unterstellen würden. Ich habe eben meine eigene Art, mit den Dingen umzugehen.

Dieser Gemeinderat zeichnet sich durch eisernes Sparen aus. Verhindert das Gremium damit wichtige Investitionen?

Das Sparen werfe ich dem Gemeinderat keineswegs vor, schließlich musste ich damit anfangen. Wichtige Investitionen wurden dadurch keine verhindert. Ganz im Gegenteil. Wenn sie die gewaltigen Summen betrachten, die wir in die Sanierung des Bestandes an Schulen, Kindergärten, Sportanlagen und Straßen investiert haben, dann stimmt das Bild wieder. Mit der Unterstützung der Projekte um die Hochschule sind wir mindestens genauso zukunftssicher unterwegs. Wir investieren in unsere Zukunft, in Bildung und Betreuung und in Wirtschaftsförderung. Das ist sehr nachhaltig und sinnvoll.

Angenommen der Gemeinderat gibt Ihnen freie Hand und fünf Millionen Euro für Investitionen. Was machen Sie mit dem Geld?

Das ist nun schon eine äußerst gewagte Annahme. Aber sei es drum. Die fünf Millionen dürfen nicht zu neuen Schulden führen, das wäre meine Bedingung für eine Antwort.

Also, wofür würden Sie das Geld einsetzen?

Den Tiefen Stollen würde ich zu einem echten Hingucker mit Magnetwirkung ins ganze Land verzaubern. Der Stadthalle würde ich endlich ein Parkhaus spendieren und die Bürgerämter in Aalen und den Ortschaften so umbauen und so platzieren, dass vollends alle so aussehen, wie es die Kreissparkasse oder die VR-Bank aktuell vormachen. Eine Million würde ich in Reserve behalten für die Wünsche, die mir nach dem Interview noch einfallen.

Was glauben Sie, wie sieht Aalen in zehn Jahren aus?

Aalen wird noch ungefähr die gleiche Einwohnerzahl haben wie heute und sich dadurch von den vielen anderen Städten im ländlichen Raum positiv abheben. Zwischen Aalen und Stuttgart verkehren moderne klimatisierte Doppelstockwagen. Die Autobahn hat sich weiter zu einem Wachstumsmotor entwickelt, und die gute Entwicklung der Gewerbeflächen an den Zubringern schafft und sichert Arbeitsplätze. Goldshöfe als modernstes Gewerbegebiet der Region wird im zweiten Abschnitt an die Bauwilligen übergeben. Alle Gewerbebrachen haben sich zu attraktiven innenstadtnahen Mischflächen entwickelt. Auf dem Ostertaggelände sind die Planungen umgesetzt, die heute schon der Bebauungsplan vorsieht. Das Union-Gelände ist mit attraktiven Loftwohnungen, einer Lokalbrauerei mit Nachtbiergarten und jungen, kreativen Unternehmen auch aus der IT-Branche gefüllt – im Stil der Hackeschen Höfe in Berlin.

Wie sieht die Innenstadt dann aus?

Die Aalener Innenstadt ist komplett herausgeputzt und eine Perle in der Region. Der attraktive Einzelhandel, die sensationell gute Gastronomie und die hohe Aufenthaltsqualität haben sich noch weiter entwickelt. Das Baustahlgelände hat sich zu einem attraktiven urbanen Wohnplatz gewandelt und zieht insbesondere Junge und jung Gebliebene an.

Weitere Visionen?

Der Stadtrat diskutiert 2022, ob das städtische Theater in die historischen Mauern des Eisenbahnausbesserungswerkes einzieht, wenn die Brücke über die Gleise das Gelände direkt mit der City verbindet. Die Thorstadt ist sehr reizvoll bebaut, der Bahnhof nobel umgestaltet und zurück im Mittelpunkt der Stadt. Die Achse Aalen-Wasseralfingen hat sich zu einer wunderschönen Allee entwickelt und es ist so gelungen, die Zwangseingemeindung Wasseralfingens nicht länger durch den Zustand der Verbindungsstraße zu dokumentieren. Aalen ist aufgrund seines wirtschaftlichen Erfolges nun auch in der Lage, sich kulturell in die obere Liga zu begeben. Neben dem renommierten Stadttheater hat sich eine Szene junger Künstler eingerichtet. Unterstützt von einem Kreis großzügiger Gönner zeigt man insbesondere neue und junge Kunst. Über ein Stipendiatensystem der Bürgerstiftung werden junge Talente gefördert.

Ist in zehn Jahren die B 29 ausgebaut?

Die B 29 ist weiterhin ein Ärgernis, eine leichte Entspannung trat jedoch dadurch ein, dass der alte Vorschlag des Aalener OBs aus dem Jahr 2005 wirklich wurde. Man hat überall dort, wo es möglich war, einen mindestens dreispurigen Ausbau vorgenommen.

Welche Visionen möchten Sie denn unbedingt verwirklichen?

Den Aufschwung der Stadt will ich weiter beflügeln. Den Einwohnern durch gute Wirtschaftsförderung, auch bei einem erstarkenden Asien, Einkommen und Wohlstand sichern. Ansonsten habe ich ja schon einiges aufgezeigt. Wie Aalen in zehn Jahren aussehen soll, hat sicher ganz viel mit den Vorstellungen des OBs zu tun.