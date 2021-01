Martin Frank geht in Ruhestand

Der kaufmännische Standortleiter des Ostalb-Klinikums in Aalen, Martin Frank, geht in diesen Tagen in den Ruhestand. 32 Jahre lang war er in der Verwaltung in verantwortungsvoller Position tätig. Seine berufliche Laufbahn beim Ostalb-Klinikum begann Frank am 1. Januar 1988 als stellvertretender Verwaltungsdirektor mit Schwerpunkt Personal und Organisation und wechselte somit vom Landratsamt ins Klinikum. Als 1995 das Ostalb-Klinikum zum Eigenbetrieb wurde, nahm Frank die Position des stellvertretenden Krankenhausdirektors ein. Und als die Kliniken des Ostalbkreises zum 1. Januar 2017 fusionierten, übernahm er für das Ostalb-Klinikum die kaufmännische Standortleitung.

Die ständige Weiterentwicklung im Gesundheitswesen ließen in all den Jahren keinen Platz für Stillstand und Langeweile. „Es war eine spannende Zeit. Vor allem das letzte Jahr stellte noch einmal eine außergewöhnliche Situation dar“, sagt Frank. „Immer bereit, neue Herausforderungen anzunehmen und den Blick auf das Wohl der Klinik gerichtet, verliert das Ostalb-Klinikum mit Frank einen langjährigen Weggefährten. Seine ausgeglichene, ruhige und sachliche Art, Probleme zu lösen, waren seine großen Stärken. Immer ein offenes für die Mitarbeiterschaft und das Herz am rechten Fleck zeichneten ihn all die Jahre aus. Ihn gehen zu lassen, fällt vielen schwer“, heißt es in einer Mitteilung der Kliniken Ostalb. Nun freut sich Frank auf schöne Touren mit dem E-Bike und, wenn es Corona wieder zulässt, auf einen Urlaub mit seiner Frau in Südfrankreich. „Den Wecker werde ich morgens nicht vermissen“, schmunzelt er, „die vielen täglichen Kontakte aber schon.“