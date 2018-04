Markus Kilian folgt auf Jörn P. Makko

Der Rechtsanwalt und Unternehmensjurist Markus Kilian (43) wird neuer Geschäftsführer der Südwestmetall-Bezirksgruppe Ostwürttemberg. Er folgt auf Jörn P. Makko, der den Verband zum 31. März verlassen hat.

Der gebürtige Schwabe Kilian war viele Jahre in der Kodak-Unternehmensgruppe in Stuttgart in verschiedenen Funktionen in der Personalarbeit tätig, zuletzt als Leiter der Rechtsabteilung. Kilian hatte sich im Bewerbungsverfahren gegen weitere externe und interne Bewerber durchgesetzt. Er wird dem Verband ab dem 1. Juli zur Verfügung stehen. Bereits in der Übergangszeit wird Kilian an einzelnen Veranstaltungen der Bezirksgruppe Ostwürttemberg teilnehmen und die Gelegenheit nutzen, Kontakte zu knüpfen – erstmals am kommenden Dienstag, 24. April, bei der Tagung Betriebliches Gesundheitsmanagement an der Hochschule Aalen, die Südwestmetall zum siebten Mal in Kooperation mit der Hochschule durchführt.

Kilians Vorgänger, Jörn P. Makko (49), seit Oktober 2004 Geschäftsführer der Bezirksgruppe, war Ende März aus dem Verband ausgeschieden. Der Jurist ist zu der Wirtschafts- und Arbeitgeberorganisation Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen mit Sitz in Hannover gewechselt und hat dort das Amt des Hauptgeschäftsführers übernommen.