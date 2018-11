Markt: Kabel als Stolperfallen

Am vergangenen Samstag sei ein Wochemarktbesucher über ein Kabel gestürzt und habe sich dabei verletzt, teilte Stadtrat Friedrich Klein (FDI) im Gemeinderat mit. Er rief die Verwaltung dazu auf, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Diese Kabel müsste man abdecken. Das Problem, so Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann, sei erkannt. Man werde mit dem Marktbeschicker beziehungsweise mit den Standbetreibern reden, um das Problem zu lösen. Andrea Hatam (SPD) gab zu bedenken, dass solche Abdeckungen oft nicht von Rollstuhlfahrern zu überfahren seien. Das werde in Wasseralfingen regelmäßig beklagt.