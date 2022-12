Marius Scholz ist Deutschlands bester Müller

Marius Scholz, der in diesem Sommer seine Ausbildung zum Verfahrenstechnologen für Mühlen- und Getreidewirtschaft (Müllerei) auf der Heimatsmühle abgeschlossen hatte, ist im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2022 zum Bundessieger der Müllerinnen und Müller gekürt worden. Im Rahmen des Dreiländerkampfes „MühlenMasters“ (Deutschland, Österreich und Schweiz) sicherte er sich zudem länderübergreifend den zweiten Platz.

Aufgrund seiner herausragenden Leistungen hatte Scholz zuvor bereits jeweils den ersten Platz im Landeswettbewerb und auf Kammerebene erreicht. Als Krönung dieses Erfolgs wurde er nun auch noch Bundessieger der Müllerinnen und Müller. Der diesjährige Wettbewerb im Ausbildungsberuf Verfahrenstechnologe in der Mühlen- und Getreidewirtschaft (Müllerei) bestand für die Teilnehmenden darin, ihr Können an sechs unterschiedlichen Stationen zu beweisen. In diesem Jahr war die Versuchsbäckerei erstmals Teil der Prüfung. Auch im Labor, am Walzenstuhl und am Plansichter wurden unter anderem zahlreiche müllerische Kenntnisse abgefragt.

Die Verfahrenstechnologen Mühlen- und Getreidewirtschaft, wie der traditionelle Müllerberuf heute heißt, sind verantwortlich für die Versorgung von über 80 Millionen Menschen mit Grundnahrungsmitteln aus Getreide. Rohstoffkenntnis, Verfahrenstechnik, Computersteuerung und Qualitätsüberwachung im Mühlenlabor bestimmten die Arbeit der Verfahrenstechnologen in der modernen Getreidemühle. Der klassische Weg in die Mühlenwirtschaft ist die dreijährige duale Ausbildung in der Verfahrenstechnologie.