Maritta Böhme erhält Goldene Verdienstnadel

Beim Wahlverbandstag des Tanzsportverbands Baden-Württemberg (TBW) ist Maritta Böhme für weitere vier Jahre in ihrem Ehrenamt als Breitensportwartin und Beauftragte für das Deutsches Tanzsportabzeichen einstimmig bestätigt worden. Überrascht wurde sie mit der Verleihung der TBW- Verdienstnadel in Gold durch den Präsidenten Wilfried Scheible. Maritta Böhme ist seit 2007 im Präsidium und zuständig für die Ausbildung von Trainerninnen und Trainern im Breitensport, ebenso wie für die Fortbildungen zum Lizenzerhalt. Außerdem leitet sie die Tanzsportabteilung Blau-Weiß der Aalener Sportallianz. Am 5. Mai soll die erste Aalener Open-Air-Tanzveranstaltung im Stadtgarten in Aalen stattfinden. Diesen Auftakttermin von 18 bis 20 Uhr zum Mittanzen für jedermann wird Maritta Böhme mit der Sportallianz organisieren.