Maritime Klänge in der Virngrundhalle

Der Musikverein Rosenberg hat am Samstagabend in der Virngrundhalle ein umjubeltes Konzert dargeboten. Das Thema, das sich Dirigent Ulrich Maierhöfer für diesen konzertanten Abend herausgesucht hatte, widmete sich ganz der Seefahrt. Neben der Stammkapelle legten auch die Bläserklasse, die Kidskapelle sowie die Jugendkapelle glanzvolle Auftritte hin.

Der stellvertretenden Vorsitzenden Ingrid Huber oblag es, die Besucher in der proppenvollen Virngrundhalle zum 46. Jahreskonzert des Musikvereins zu begrüßen. Ihr Gruß galt dem erkrankten Vorsitzenden Matthäus Knecht aber auch dem Ehrenvorsitzenden Hans Köder, dem Ehrendirigenten Anton Salat, den Ehrenmitgliedern des Vereins sowie natürlich den vielen Besuchern, denen sie einen „erlebnisreichen, musikalischen Abend“ versprach.

Eröffnet wurde das Konzert von den Kindern der Bläserklasse unter ihrem Dirigenten Stefan Schröder. Nach nur einem knappen Jahr Ausbildung ließen sie die „Erste Fanfare“, das Stück „Feierlich“ und einen „Rock in acht Takten“ erklingen. Gefolgt von der Kidskapelle, ebenfalls unter Dirigent Stefan Schröder mit den Stücken „Wir feiern ein Fest der Freude“ und „Marsch König Friedrichs des Großen“. Die Jugendkapelle, eine Kooperation zwischen dem Musikverein Rosenberg und dem Musikverein Jagstzell unter der Leitung von Simone Boy, besuchte musikalisch den Jurassic Park, spielte das Stück „Super Hit Mega Mix“ und das wohl bekannteste Stück der Rockgruppe Deep Purple „Smoke on the Water“ sowie eine vom Publikum begeistert geforderte Zugabe.

Danach ging die Stammkapelle des Musikvereins Rosenberg auf große Seefahrt. Unter der Leitung von Dirigent Ulrich Maierhöfer, nahmen die Musikerinnen und Musiker, eingestimmt durch die beiden Moderatorinnen Claudia Knecht und Christine Schenk, die Besucher mit in die weite Welt, quasi vom Hamburger Hafen bis in die Karibik. Hoch konzentriert, klanggewaltig aber auch im feinen Pianissimo intonierte die Kapelle die Stücke „Anker gelichtet“, „Waterkant“, „Celtic Voyage“, „Caribbean Clipper“, „Conquest of Paradise“, „Fluch der Karibik“, „Titanic“ und „Beyond the Sea“. Das Publikum war begeistert und man hörte viele Bravorufe, so dass die Musiker, nach ihrer Rückkehr von dieser konzertanten Weltreise wieder in Deutschland, nicht ohne die Zugabe „Polkafreude“ von der Bühne durften.

Ehrungen und Auszeichnungen

Im Rahmen des Konzerts wurden verdiente Mitglieder für ihre Treue und ihr Engagement von Wolfgang Bahle (Kreismusikverband Ostalbkreis) und Ingrid Huber (stellvertretende Vorsitzende) ausgezeichnet. Es waren: Christian Laukenmann und Lukas Wagner (zehn Jahre aktiv), Ann-Kathrin Laukenmann (15 Jahre aktiv) und Ramona Hald (25 Jahre aktiv).

Für 50 Jahre passive Mitgliedschaft wurden geehrt: Erni Blumenstock, Matthäus Fischer und Hermann Stegmaier.

Mit einer besonderen Ehrung wurde der Dirigent des Musikvereins Rosenberg, Ulrich Maierhöfer, überrascht. Er ist seit 30 Jahren Dirigent und wurde, passend zum Abend, kurzerhand zum Traumschiff Kapitän ernannt. Wie im Film beim Kapitänsdinner wurden von Köchen die Geburtstagstorte, illuminiert von Sternschmeißern und viel sprühendem Feuerwerk, in die Virngrundhalle getragen. Wolfgang Bahle vom Verband zeichnete Maierhöfer mit Nadel und Urkunde aus und beglückwünschte den Verein für diesen Dirigenten.

Für die bestandene D-1-Prüfung wurden an dem Abend folgende Nachwuchsmusiker ausgezeichnet: Julia Abele, Hanna Weis, Lena Prel, Luisa Riek und Mara Schrade. Den D-2-Lehrgang haben bestanden: Benita Kilian, Lea Schrade und Niklas Stöcker.

Bei der Verlosung der Musicalreise für zwei Personen im Wert von 200 Euro zu „Der Glöckner von Notre Dame“ hatte Elke Maierhöfer die glücklichste Hand.