Marion Fromberger: Ziemlich weit oben in Graz

In der Innenstadt von Graz sicherte sich Marion Fromberger (GER/18) einen Platz auf dem Siegerpodest der Mountainbike-Weltcup-Gesamtwertung. Die 18-Jährige landete dabei auf dem fünften Platz bei der letzten Etappe des Sprintweltcups 2019.

Graz war der Schauplatz und gleichzeitig der letzte Halt des Sprintweltcups 2019. Für Fromberger die erste komplette Weltcupsaison, die sie so fulminant mit ihrem Sieg in Barcelona begonnen hatte. Die Strecke in Österreich hatte es am Ende nochmals in sich, denn neben den gewohnten künstlichen Hindernissen und Sprüngen, mussten die Fahrer einen zwölf prozentigen steilen Anstieg auf Kopfsteinpflaster bewältigen. Fromberger fuhr zu Beginn von vorne, konzentrierte sich jedoch dann auf ihr Gesamtweltcup-Podium. „Ich bemerkte früh im Lauf, dass meine Beine am Berg nicht die Besten waren. Da darf man nicht emotional auf dem Bauch heraus agieren, sondern ich habe versucht mich auf das Wesentliche und Hauptziel zu konzentrieren. Mit Platz fünf war mein Podium nahezu in Trockenen Tüchern und dieses Ziel stand über dem Tagesergebnis“, so die zunehmend abgeklärtere Deutsche.

Fromberger setzte sich an die Hinterräder ihrer Konkurrentinnen und passierte genau auf diesem fünften Platz die Ziellinie. Gewonnen hat den letzten Lauf des Weltcups die Schwedin Ella Holmegaard, sie konnte Weltmeisterin Gaia Tormena (ITA/18) noch auf den allerletzten Metern abspringen.

Bei den Herren war mit Hugo Briatta (FRA/24) der Dominator des Jahres auch der stärkste Fahrer im letzten Lauf. Der Franzose kontrollierte das Feld von der Spitze an und siegte in Graz mit beeindruckendem Vorsprung.

Simon Gegenheimer beendete seine Weltcupsaison mit einem achten Platz und sieht das gesamte Jahr als gute und wichtige Station für die Zukunft: „Man muss bedenken, dass unser Team zu Beginn des Jahres nahezu komplett sein Sponsorenportfolio geändert hat. Wir haben zudem neue Bikes, neue Federelemente und neue Laufradhersteller im technischen Setup. Das kostet alles Anpassungszeit“, so der Weltcup Gesamtsieger aus 2017, der auch in dieser Saison einen Weltcupsieg zu verbuchen hat.

Mehr Konstanz gefragt

Mit Ausblick auf die Zukunft will er aber wieder mehr Konstanz in seine Rennen bringen und er ergänzt: „Im kommenden Jahr, möchte ich nochmals in den Kampf um das weiße Trikot eingreifen. Weltcupgesamtsieger, das ist eine große Aufgabe, die muss man sehr gut vorbereiten. Nicht nur sportlich, sondern auch im Umfeld und ich denke ich bin für 2020 erneut in solch einer positiven Atmosphäre“, so Gegenheimer. 2020 wird der Sprintweltcup dann mit dem Saisonauftakt in Dubai beginnen. Eine Stadt, die Gegenheimer durch sein Team und dessen Partner bereits gut kennt.

Auch Teamchefin Kerstin Thum blickt bereits nach vorne und sieht ihr Team gut aufgestellt für die Zukunft: „Die Planung läuft bereits und 2020 wollen wir uns bereits zum Saisonbeginn im März auf Topniveau präsentieren. Es gibt viel zu tun aber die Einstellung im gesamten Team stimmt dafür“.