Mario Walter siegt erneut

Am vergangenen Wochenende ist das Springturnier des Reit- und Fahrvereins Rindelbach ausgetragen worden. Trotz durchwachsenem Wetter haben zahlreiche Reiter mit ihren Pferden den Weg auf die Anlage im Jagsttal gefunden. Es wurden in den drei Tagen insgesamt 16 Springprüfungen ausgetragen.

Den Anfang machten am Freitag die jungen Pferde, die in Springpferdeprüfungen der Klasse A und L ihr Können zeigten. Beide Prüfungen konnte Marian Müller aus Schwäbisch Gmünd für sich entscheiden.

Für den heimischen Verein war vor allem die zölfjährige Mia Brugger erfolgreich. Mit ihren beiden Pferden „Barry Brown Escaille“ und „Candela“ ging sie insgesamt sechsmal an den Start und konnte in allen Prüfungen eine Schleife mit nach Hause nehmen. Dabei siegte sie in zwei Prüfungen der Klasse L. Auch Anna- Sophie Brenner vom RFV Rindelbach konnte mit ihrem Pferd „Carlson“ eine Punktespringprüfung der Klasse L gewinnen. Die Springprüfung der Klasse S* am Samstag gewann Gina-Maro Fröhlich von der Hornbergwiese Eigenzell. Es war der erste S-Sieg für den neunjährigen Hannoveraner „Chrysler“. Die Springprüfung der Klasse S* mit Siegerrunde am Sonntagnachmittag entschied Mario Walter mit „Cora de la Rosa W“ für sich. Nach Siegen in den Jahren 2019 und 2020 stand der Springreiter aus Killingen beim Großen Preis von Rindelbach nun ein weiteres Mal ganz oben auf dem Treppchen. Dem Reiter von der RSG Ostalb gelangen als einzigem Reiter zwei fehlerfreie Runden.

Aufgrund des schlechten Wetters wurde das Hobby-Volleyballturnier am Samstagabend, das im Rahmen des Reitturniers stattfand, kurzerhand in der Reithalle verlegt. Die spontane Änderung bedeutete für das Team um die Vorstände Alexander Renschler und Lisa Leimkühler zusätzlichen Organisationsaufwand. Durch die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer konnte der Wettbewerb mit 15 Mannschaften am Abend schließlich im Trockenen durchgeführt werden. Auf zwei Feldern wurde bis nach Mitternacht gespielt.