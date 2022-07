Mario Walter gewinnt das S-Springen mit Stechen

Aalen (an) - Das Dressur- und Springturnier des Reitervereins Aalen ist ein regionales Turnier mit überregionaler Bedeutung. Der Einzugsbereich reicht von Forchheim bis Bad Schussenried und von Günzburg bis Murrhardt. Auch bei den Reitern aus der Region ist das Turnier beliebt.

Die Springprüfung Klasse S mit Stechen gewann Mario Walter vom RSG Ostalb. Die Springprüfungen Klasse S und Klasse M konnte Markus Kölz vom PSV Burkhardshof für sich entscheiden. Die Dressurprüfung Klasse S Prix St. Georges gewann Sabrina Linsenmaier vom RFV Essingen. Die ersten Plätze in den Dressurprüfungen Klasse S und Klasse M wurden von Maike Lang vom RV Winnenden errungen.

Auch die Aalener Reiter konnten zahlreiche Erfolge verbuchen. Bei der Dressurprüfung Klasse M errang Claudia Jauch einen dritten Platz. Bei der Springprüfung Klasse A und der Stilspringprüfung Klasse A war Nina Bähring erfolgreich. Der zweite Platz in der Dressurprüfung Klasse L wurde von Naomi Boncium gewonnen, in der Dressurprüfung Klasse L – Trense konnte sie sich auf den fünften Platz qualifizieren. In der Dressurprüfung Klasse A war Carolin Miller erfolgreich. Der zweite Platz im Stilspring-WB wurde von Lilly Stegmaier gewonnen. Im Dressur-WB waren Ida Haverkamp, Tabea Kunze und Louisa Zimmermann erfolgreich. Im Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp wurden Anna Weiland, Lucy Schiehlen, Amelie Katinic, Romy Reichenbach, Milena Isin, Ida Haverkamp und Jule Ammer qualifiziert.

Die Zuschauer konnten während der drei Turniertage auf der Reitanlage in Aalen schönes Dressurreiten und spannendes und schnelles Springreiten erleben.

Dem Team des RV Aalen gelang es dabei immer gute Platzverhältnisse zu schaffen. Weitere Informationen zum Reiterverein und zum Turnier sind zu finden unter: www.reiterverein-aalen.de .