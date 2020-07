Marihuana und einen Joint sichergestellt

Ein Zeuge verständigte am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr die Polizei, nachdem er zwei Männer beobachtet hatte, die verdächtig am ehemaligen Güterbahnhof in der Düsseldorfer Straße abgelagertes Baumaterial durchsuchten. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die zwei zunächst Unbekannten, konnten aber kurze Zeit später gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der 28 und 25 Jahre alten Männer konnte bei dem Jüngeren mehr als 70 Gramm Marihuana, bei dem Älteren ein Joint aufgefunden werden. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.