Marienkirche ab Palmsonntag wieder offen

Die Baumaßnahmen zur Renovierung der Marienkirche sind zwar noch lange nicht fertig. Doch ab Palmsonntag, 25. März, finden die Gottesdienste wieder dort statt. Nach der Liturgie der Kartage – Gründonnerstag und Karfreitag – erklingt der Osterjubel in der Festmesse von Joseph Rheinberger, gesungen vom Kirchenchor mit Orchester und Solisten, wieder im gewohnten Gotteshaus.

Ein neues Förderteam ehrenamtlicher Helfer unter Birgit Schloßmacher tritt am Palmsonntag in Aktion. Das Team bietet Palmsträußchen an, die vor der Prozession geweiht werden. Auch den Stehempfang, zu dem nach dem 9-Uhr-Gottesdienst in den renovierten Gemeindesaal geladen wird, organisiert das Team mit Getränken und Imbiss. Die Spenden dienen der Kirchenrenovierung. Da die Heizung noch nicht funktioniert, werden die Gläubigen an entsprechend warme Kleidung erinnert.

„Die Baumaßnahme Sankt Maria ist spannend wie ein Krimi“, schreibt Pfarrer Wolfgang Sedlmeier in dem in dieser Woche erschienenen Gemeindebrief. Der Kirchengemeinderat sei sich einig, dass die Sanierung der Kirche oberste Priorität besitze. Die Sanierung der Büroräume und der von manchen kritisierte Anbau des Foyers sollen warten. „Da wir das Grundstück um Sankt Augustinus noch nicht verkauft haben, fehlt uns das Geld zur weiteren Finanzierung der Renovierung“, informiert Sedlmeier.

Von der Diözese wird nicht nur die Baugenehmigung erwartet, sondern auch ein Entgegenkommen bei der Finanzierung und weiterer Vorschuss. Viele Gespräche laufen, um die Sache voranzutreiben. Der Ausgang sei ungewiss. Wenn alles gut gehe, sei mit der Genehmigung in einigen Wochen zu rechnen. Dann folgt die Ausschreibung der Bauarbeiten, mit denen frühestens nach der Sommerpause, vielleicht aber auch erst im Spätherbst begonnen werden könne.

An der Kirche werde durch die Renovierung eigentlich nichts verändert, so Sedlmeier weiter. Die Fenster werden erneuert und eine Sitzbankheizung installiert. Die alte Raumheizung sei uneffizient geworden. Für die Renovierung des Fußbodens gebe es noch keinen Beschluss, nach Meinung des Pfarrers sei sie allerdings dringend notwendig. Diese Baumaßnahmen belaufen sich rund 680 000 Euro. „Klar, dass wir da Hilfe brauchen und dies nicht allein stemmen können“, meint Sedlmeier abschließend, der seine Hoffnung auch auf die Spendenbereitschaft der Gemeinde setzt.