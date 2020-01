Marienchor als wichtiger Kulturträger

Am Ostersonntag erklingt in der Marienkirche die berühmte Messe C-Dur opus 86 für Soli, Chor und Orchester von Ludwig van Beethoven. Damit leistet der Chor der Marienkirche seinen Beitrag zum Beethovenjahr. Bei der Mitgliederversammlung im Gemeindehaus Sankt Maria bezeichnete Chordirektor Ralph Häcker die Kirchenchöre als wichtige Kulturträger.

Mit den Erstaufführungen von Rheinberger, Berlioz und Homilius im vergangenen Jahr habe der Marienchor „Aalener Musikgeschichte“ geschrieben. Häcker erinnerte nicht nur an die vier Festgottesdienste und Konzerte mit Solisten und Orchester in Aalen, sondern auch an die Mitgestaltung des Pontifikalamts mit Bischof Franz Jung im Würzburger Dom. Für das gemeinsame Adventskonzert mit der Cappella Nova am Sonntag, 13.Dezember, in der Wallfahrtskirche Unterkochen wird festliche Musik von Gottfried August Homilius und Christian Ehregott Weinlig einstudiert.

Vorsitzender Thomas Petasch und Präses Wolfgang Sedlmeier konnten zahlreiche Chormitglieder ehren. Für 50 Jahre im Dienste der Kirchenmusik erhielt Gerhard Johner den Ehrenbrief von Bischof Gebhard Fürst und eine Urkunde des Diözesan-Cäcilienverbands. Für 25 Jahre geehrt wurde Susanne Garreis, für 20 Jahre Franz Berwinkel, Hildegard Frankenreiter, Petra Hoydem, Monika Kern, Thomas Petasch und Karl Schmid, für 15 Jahre Christina von Berg und Ulrike Holzer, und für zehn Jahre Theo Lunz. In seinem Grußwort hob Pfarrer Sedlmeier die Bedeutung de Chorgesangs für die Gemeinde hervor und bedankte sich bei allen Chormitgliedern und Verantwortlichen für ihren Einsatz.

Die gesamte Vorstandschaft wurde einstimmig für weitere vier Jahre wiedergewählt. Erster Vorsitzender: Thomas Petasch, zweiter Vorsitzende: Petra Müller, Schatzmeisterin: Heidi Melms, Schriftführerin: Petra Hoydem, Notenwart: Richard Egetenmeyer, Stimmführer: Monika Kern (Sopran), Christina von Berg (Alt), Josef Strobel (Tenor) und Bernhard Haag (Bass).