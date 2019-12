Maria Hausner feiert 100. Geburtstag

Bei guter Gesundheit hat Maria Hausner am Nikolaustag, 6. Dezember, ihren 100. Geburtstag im Kreise ihrer Familie und weiteren Gästen gefeiert. Unter den Gratulanten reihte sich OB Thilo Rentschler ein, der die Urkunde des Ministerpräsidenten übergab und selbst die Glückwünsche der Stadtverwaltung überbrachte. „Ich freue mich, dass Sie sich in der Gemeinschaft hier im Altenhilfezentrum wohlfühlen und wünsche Ihnen weitere glückliche und gesunde Jahre“, sagte Rentschler. Mit dabei bei der Feier war auch Wolfgang Palm. Er dankte der Jubilarin für ihren Einsatz als Sortiererin in der Papierfabrik Palm in Unterkochen sowie im Haushalt der Familie Palm. Maria Hausner wusste einige Anekdoten aus den Jahren 1948 bis 1980 zu erzählen. Das Ehepaar Palm freute sich ebenso wie die Jubilarin über den Austausch.