Bei den Deutschen Meisterschaften der Juniorinnen im Ringen ging mit Maren Vornberger von AC Röhlingen eine bereits in der Jugend sehr erfolgreiche Nachwuchshoffnung an den Start. Im Nordbadischen Waghäusel-Kirrlach trat Vornberger in ihrem zweiten Juniorenjahr hoffnungsvoll in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm (kg) an die Matte.

Nach den unglücklichen Platzierungen der letzten Jahre, als sie im Zeitraum 2014 bis 2018 in der weiblichen Jugend regelmäßig den vierten oder fünften Platz belegte, wollte es Vornberger bei den Juniorinnen wissen und investierte im Vorfeld viel für diese Meisterschaften. Zum Auftaktkampf besiegte sie Jil Niemandt vom KSC Apolda (THR) nach 8:0-Führung auf Schulter. Bereits im zweiten Kampf traf sie auf die Ausnahmeathletin und ehemalige Europameisterin und WM Dritte Lisa Ersel, SV Luftfahrt Berlin, der sie nach einem harten Kampf lediglich nach Punkten unterlag.

Danach gab es jedoch kein Halten mehr. Dies bekam in Runde drei Carolin Kitiratschky vom AC Ückerath (NRW) zu spüren, die sich gegen die Röhlingerin nach 0:6-Punktrückstand auf den Schultern wieder fand. Im letzten Kampf kam es zur Entscheidung zwischen Heidi Morjan, ebenfalls AC Ückerath – die im Vorjahr noch bis 57 kg startete – und Vornberger, wer den zweiten Platz hinter der klaren Favoriten Lisa Ersel einnehmen sollte. Hierbei rang sich Vornberger regelrecht in einen Rausch und besiegte die spätere Drittplatzierte bereits nach 2:50 Minuten durch technische Überlegenheit. Mit der Silbermedaille belohnte sie sich für die großen Anstrengungen der letzten Jahre.