Marcus Kurz von IHK ausgezeichnet

Der 19-jährige Marcus Kurz ist von der IHK Ostwürttemberg zum besten Zerspanungsmechaniker in Baden–Württemberg ausgezeichnet worden. Er wurde in Aalen von Mapal ausgebildet. Für Marcus Kurz war die Auszeichnung eine echte Überraschung. „Die Ausbildung fiel mir eigentlich leicht. Dass ich bei der Abschlussprüfung so gut abschneiden würde, hätte ich dennoch nie gedacht“, freute sich der 19-Jährige.

Kurz hat sich nach seinem Realschulabschluss für eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker bei Mapal entschieden. „Technik hat mich schon als Kind interessiert“, berichtet der junge Mann, der auf einem Bauernhof in Aalen-Onatsfeld aufgewachsen ist. Ein einwöchiges Praktikum in der Mapal-Ausbildungswerkstatt und das offene Arbeitsklima im Unternehmen haben ihn dann in seiner Berufswahl bestärkt. Derzeit besucht Kurz die Technische Schule in Aalen, um sein Fachabitur abzulegen. Nach dem sehr guten Prüfungsergebnis hat er sich spontan entschlossen, sich weiter zu qualifizieren. Im nächsten Jahr möchte er dann ein duales Maschinenbaustudium aufnehmen.