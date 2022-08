Abschluss 1983! Und jetzt?! Auf Zeitreise mit „Selle“ Hafner

Wir möchten aber auch mit den Menschen auf der Ostalb sprechen, die sich dieser Frage bereits vor geraumer Zeit stellen mussten. Was waren ihre Beweggründe, ihren beruflichen Weg einzuschlagen? Was gab es damals für Probleme zu bewerkstelligen? Was hat die jungen Leute von damals bewegt?

Damals und heute: Was kommt nach der Schule?: Fertig mit der Schule – und dann? Dieser Frage müssen sich auch in diesem Sommer wieder zahlreiche junge Leute stellen. Mit diesen möchten wir ins Gespräch kommen. Was geht in den jungen Köpfen vor, angesichts der zahlreichen Krisen, die das Land, ja die gesamte Gesellschaft durchschütteln? Corona, Krieg, Energie. Jetzt, so kurz vor dem Berufsleben?

Das Wort „eigentlich“ taucht im Gespräch überraschend oft auf. „Eigentlich ist das Abitur meine einzige abgeschlossene Ausbildung“, zum Beispiel. Wir sind zu Besuch bei Marcel Hafner, denn alle nur „Selle“ nennen, vor allem dann, wenn es um seine Funktion als Musiker bei Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle oder im Galgenberg-Vereinsorchester geht. Hafner, Jahrgang 1962, hat für uns sein altes Abitur-Zeugnis rausgekramt und studiert es mit Stirnrunzeln: „Sollen wir nicht lieber über das Grundschulzeugnis reden? Das war besser!“

Nein, tut uns leid, die Serie heißt nun mal „Abitur – und was dann?“. Selle Hafner wurde in Esslingen am Neckar geboren, entstammt aber einer Ur-Aalener Familie. Vater Professor Dr. Eugen Hafner, 2015 im Alter von 90 Jahren verstorben, prägte die Aalener Kulturszene, die Kommunalpolitik und das kirchliche Leben seiner Heimatstadt Aalen, war in den 50ern Lokalredakteur in Aalen, später Professor für Rhetorik, Betriebssoziologie und Betriebspsychologie, war Autor heimatgeschichtlicher Bücher und schließlich Namensgeber der Eugen-Hafner-Straße am KubAA. Also dort, wo heute immer mal wieder sein Sohn aktiv ist.

„Ich wollte eigentlich nie Berufsmusiker werden“, blickt Marcel Hafner auf sein Abitur zurück. Als er es damals in der Tasche hatte – Englisch, Geschichte, Sport: ausreichend – hatte er ganz andere Pläne: „Was mit Werbung, Kunst oder Grafik.“ Ein bisschen was davon hat er verwirklicht, doch dazu später.

Schon der Weg zum Abi war etwas wackelig: „Eigentlich hätte ich 1982 meinen Abschluss gemacht, aber dann wurd’s eben 1983“, sagt er schmunzelnd. Das – und der nachfolgende eineinhalbjährige Zivildienst – habe ihm zudem Zeit gegeben: „Ich habe auf eine Eingebung gehofft, wie’s weitergehen soll.“

Aber der Reihe nach: 1983 Abi am Aalener Schubart-Gymnasium, Zivildienst im Krankentransport beim ASB Tübingen bis 1985, dann – Achtung, Klischee – Taxifahrer für ein Jahr, diverse Praktika bei Werbeabteilungen und -agenturen, Vermessungsgehilfe beim Unterkochener Verkehrsplaner Brenner & Münnich (Hafner: „Das war damals so ein Sammelbecken.“). Als Babyboomer gehört Hafner schließlich auch zur „Generation Praktikum“. Zudem war Hafner von 1989 bis 1999 einer der Betreiber des Aalener Szenecafés „Wunderlich“.

Die Eingebung kommt schließlich: Es soll Richtung Sozialarbeit gehen, Sozialpädagogik oder Erziehungswissenschaft. Also wieder ein Praktikum, diesmal geht’s für ein Jahr zu Marienpflege nach Ellwangen. „Danach hatte ich erstmal die Schnauze voll von kirchlichen Einrichtungen“, so sei freimütiges Fazit. Eine Bekannte lotste ihn schließlich an die Pädagogische Hochschule nach Schwäbisch Gmünd, wo sich Hafner auf eine Karriere als Kunst- und Geschichtslehrer rüstete oder, besser gesagt, rüsten wollte.

Und das ist vielleicht der wichtigste Rat für aktuelle Schulabsolventen: Es kommt immer anders, als man denkt. „Inzwischen war meine Laufbahn als Musiker schon vielversprechend angelaufen“, blickt Selle Hafner auf das Jahr 1990 zurück. Die „Stumpfes“ waren gegründet. Hafner brach sein Studium ab. Resümee: „Man muss – auch bei der Berufswahl – seinem Kopf und seinem Herzen folgen. Ich würde heute alles wieder so machen.“

Ein bisschen was von den ursprünglichen Vorstellungen ist aber doch geblieben. Als bildender Künstler, Maler und Grafiker ist er heute noch aktiv. So ziert zum Beispiel sein „Galgenmännchen“ alle Veröffentlichungen, Plakate und T-Shirts des Galgenberg-Festivals. Er arbeitet als Illustrator, hat erst kürzlich gemeinsam mit dem Ellwanger Musiker Claudius Zott den von Hafner illustrierten Gedichtband „Zotts Werke“ im Karlsruher Verlag 13oder14 veröffentlicht.

Jetzt, auch nach 30 Jahren „Stumpfes“, einem Eigenheim ins Abts-gmünd und drei erwachsenen Kindern, scheint Marcel Hafner zufrieden mit der Berufswahl. „Es ist mir gelungen, von meinen Ideen zu leben.“ Trotz allem sei es „kein leichter Weg“ gewesen. Aber, fügt er an, „mein Vater hat mich immer machen lassen“. Auch wenn es nicht einfach gewesen sei, ihn davon zu überzeugen, dass es besser ist, beschäftigter Musiker als arbeitsloser Lehrer zu sein. Nach einer kurzen Denkpause schiebt er aber noch nach: „Schreiner – das wäre auch noch ein Traum von mir gewesen.“

So kennen ihn die Aalener: Marcel Hafner als Musiker bei Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle oder – wie auf unserem Bild – beim Vereinsorchester des Galgenberg-Festivals. (Foto: Ansgar König)