Marc Schnatterer bleibt optimistisch: Deutschland schlägt Spanien und kommt weiter

Es geht Schlag auf Schlag: Das WM-Spezial des Podcasts #61450050 der KSK Ostalb und der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ ist bereits zum dritten Mal aufgenommen worden. Stargast von Johannes Abele von der KSK Ostalb und Redaktionsleiter Timo Lämmerhirt war in der dritten Folge Heidenheims Kult-Fußballer Marc Schnatterer.

Zusage von Schnatterer steht fest, dann ging es an die Umsetzung

Die Zusage von Schnatterer, teilzunehmen, lag länger vor. Man wollte sich treffen. Dann wurde Lämmerhirt krank, verdacht auf Corona – und Schnatterer war mit der Familie unterwegs. Letztlich entschied man sich, den Podcast telefonisch aufzuzeichnen, was dann auch gut klappen sollte. Der 37-Jährige kickt aktuell in der 3. Liga beim SV Waldhof Mannheim, nachdem der langjährige Kapitän des 1. FC Heidenheim im Sommer 2021 seine Zelte beim FCH – nach 13 (!) Jahren – abgebrochen hatte. Doch auch in der Drittklassigkeit ist aktuell Pause ob der WM in Katar, sodass Schnatterer etwas mehr Zeit zum Fußballschauen hat – wenn Sohn Luis nicht gerade den Papa benötigt. Seit Februar bereichert er das Leben der Schnatterers. Dennoch blieb ihm Zeit, die 1:2-Auftaktpleite der Deutschen gegen Japan zu verfolgen. Hier habe es die Nationalmannschaft einfach verpasst, früher den Deckel draufzumachen, sagt der langjährige Kapitän. „Dass du mit einem 1:0 auf dem Niveau immer noch den Ausgleich kassieren oder sogar verlieren kannst, ist immer drin“, sagte Schnatterer das, was auch viele Experten gesagt haben. Er hatte aber auch Fehler des Bundestrainers Hansi Flick ausgemacht: „Es waren zu schnell zu viel gewechselt. Ich hätte die Spieler erst einmal auf dem Platz gelassen. Das Spiel hatten wir ja größtenteils im Griff“, so Schnatterer.

Schnatterer ist Fußballfan und schaut die WM-Spiele

Er selbst schaut so viele Spiele, wie er kann und möchte sich auch gar nicht so sehr mit den Umständen, wie diese WM nun im Wüsetnstaat Katar gelandet ist, äußern. „Eine WM findet nur alle vier Jahre statt und ich bin bin Fußballfan. Wenn es die Zeit zulässt, dann schaue ich sehr viele Spiele. Und natürlich war ich enttäuscht, dass wir verloren haben“, so der 37-Jährige. Brasilien, Frankreich oder Spanien sind die Teams, die Lämmerhirt und Schnatterer gleichermaßen stark gesehen hatten nach dem bisherigen Turnierverlauf. Während sich Lämmerhirt wieder als Chef-Skeptiker gibt, ist Marc Schnatterer voller Optimismus, was die Deutschen angehört. Nach dem fulminanten 7:0 der Spanier gegen Costa Rica zum Auftakt schätzt er die Spanier zwar stark ein, sagt aber: „Ich hoffe einfach mal, dass sie nach dem Spiel gegen uns nicht mehr zum Favoritenkreis zählen, sondern wir wieder mit dabei sein werden. Dann sind wir wieder mittendrin.“ Er sei stets optimistisch, würde nie gegen „seine“ Teams tippen und fügte lachend, aber durchaus überzeugt an: „Wir gewinnen 3:1 und kommen dann auch weiter.“

Schnatterer: Falsche Entscheidungen der Vergangenheit nicht auf Spieler abwälzen

Man solle den Spielern diese WM gönnen und nicht Dinge diskutieren, die 2010 entschieden wurden. „Da war Jamal Musiala sechs Jahre alt. Und jetzt erwarten alle Menschen etwas von den Deutschen“, schüttelt Schnatterer den Kopf. Für ihn ist die Trennung zwischen Fußball und Politik klar zu treffen.

Schnatterer kann sich in die Spieler gut hineinversetzen, ist sich aber sicher, dass Flick einen guten Plan aufstellen wird. Die Jungs aber müssten sich „voll reinhängen. Das geht nur über die Mentalität“, sagt Schnatterer. Bei Waldhof Mannheim hat Schnatterer ein erstes Jahr erlebt, womit er sehr zufrieden gewesen ist, was ihm, wie er selbst sagt, nicht mehr jeder zugetraut hatte. Das zweite Jahr ist durch eien Verletzung letztlich etwas ins Stocken geraten, doch in den noch ausstehenden 21 Spielen wolle er nach der WM noch einmal angreifen, vor allem aktiv mitwirken, um die Mannheimer, die derzeit auf dem achten Platz der 3. Liga stehen, weiter an die Spitzenplätze heranzuführen.

Beide 37 Jahre alt: Christiano Ronaldo inspiriert auch Marc Schnatterer

Auch Christiano Ronaldo hatte seinen ersten Auftritt bei der WM, ein Altersgenosse Schnatterers. Diese Parallele reichte Lämmerhirt schon, um Schnatterer auf den portugiesischen Star anzusprechen. Ronaldo habe sich stets dem Fußball untergeordnet, „kann auf alles zurückgreifen, was es für die bessere Regeneration braucht, hat sein Leben dem Fußball komplett verschrieben. Ich habe auch normal gelebt, auf mich geachtet, um ein gutes Niveau spielen zu können. Es gibt aber auch ein paar Dinge, wie mit den Jungs feiern zu gehen. Darauf möchte ich auch nicht verzichten. Deswegen hat es bei mir vielleicht auch nur zur 2. oder 3. Liga gereicht“, so Schnatterer lachend. Der Mannheimer wünsche Ronaldo aber nur das Beste, weil er sich das einfach verdient habe.

FCH-Fan Schnatterer traut dem FCH alles zu – aber entspannt

Er selbst bezeichnet sich mittlerweile als FCH-Fan – und verfolgt seine ehemaligen Kollegen um Trainer Frank Schmidt natürlich noch ganz genau. Und in dieser Saison hat er sehr viel Freude an den Heidenheimer Kickern, die auf dem dritten Tabellenplatz stehen, mit vier Punkten Vorsprung ausgestattet. Unglaublich fand Schnatterer auch das 5:4 zuletzt gegen Jahn Regensburg, es war das letzte Spiel einer nahezu makellosen Hinrunde. Und Schnatterer sagte dann, rückblickend auf dieses Spektakel: „Normalerweise würde ich ja sagen: Wenn Du solche Spiele gewinnst, dann...“. So sagen die Experten, dann folgt auch der Aufstieg, ganz so weit aus dem Fenster aber wollte er sich dann doch nicht lehnen. Dann sagte er es doch: „Als Fußballfan siehst du solche Spiele und sagst dann, wenn du so etwas gewinnst, dann steigst du auf. Aber: wir reden von Heidenheim, nicht vom HSV. Die sind alle glücklich über das, was sie haben und werden genauso weitermachen wollen. Dann schauen sie, was im Frühjahr zusammengekommen ist und dann wird man sehen, was drin sein wird“, redet Schnatterer über den FCH, als wäre er selbst noch FCHler.

Ab und an ist er noch in der eigenen Kneipe in Heidenheim anzutreffen

Wenn er nicht selbst spielt, die Deutschen beobachtet oder dem FCH zuschaut, dann hat Schnatterer mittlerweile eine Kneipe in Heidenheim. Aktuell ist er noch recht selten selbst vor Ort, sein Herz aber hat er dorthin verschenkt. „Das mache ich mit zwei Freunden, das Wari. Das haben wir im März eröffnet, die Jungs aber machen das super. Ich wollte die Stadt auch am Leben erhalten, das ist eine gute Chance gewesen“, so Schnatterer. Eventuell wird der Abschluss-Podcast dann in dieser Location stattfinden, so die lose Idee der beiden.