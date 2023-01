Marc Scherrenbachers schwere Verletzung überschattet Dreikönigsturnier in Straßdorf

Nach zweijähriger Pause wollten zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer wieder Hallenfußball erleben. Die Römersporthalle war beim zum 40. Mal vom TV Straßdorf ausgetragenen Dreikönigsturnier bis auf den letzten Platz ausverkauft.

Gespielt wurde zunächst in drei Vorrundengruppen mit jeweils vier Mannschaften. 93 Tore konnten in insgesamt 26 Spielen erzielt werden. Den Turniersieg sicherte sich der Landesligist SG Bettringen durch einen 3:1-Erfolg im Finale gegen den SV Ebersbach.

Dritter wurde der TSV Böbingen aus der Kreisliga A, der den Landesligisten TSGV Waldstetten im Spiel um Platz drei mit 3:2 bezwang.

Bereits der Turnierbeginn war grandios. In den ersten beiden Spielen fielen zwölf Tore. Wie beim Dreikönigsturnier üblich, belohnte der TV Straßdorf jeden zehnten Treffer mit einer Flasche Rilling Sekt für den jeweiligen Torschützen.

Nachdem in jeder Gruppe zwei Spiele stattgefunden hatten, stellte sich heraus, dass der SV Ebersbach, die U19 des 1. FC Normannia Gmünd und der TV Straßdorf I jeweils mit einer starken Mannschaft vertreten waren.

Der Titelverteidiger TSGV Waldstetten startete mit Mühe ins Turnier und hatte zu diesem Zeitpunkt erst einen Punkt auf seinem Konto. Bis zum letzten Vorrundenspiel war offen, wer als bester Dritter und zweitbester Dritter ins Viertelfinale einziehen wird, da die Mannschaften ähnliche Tordifferenzen hatten. In der Vorrunde wurden 66 Tore geschossen.

Der TSV Böbingen steigerte sich von Spiel zu Spiel und trat als Zweiter der Gruppe B im ersten Viertelfinale gegen die spielerisch starke U19 der Normannia (Erster der Gruppe A) an. Es kam zu einem packenden Duell auf Augenhöhe, das die Böbinger nach einem 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg drehen konnten.

Im zweiten Viertelfinale ließ der SV Ebersbach (Erster Gruppe C) gegen den TSB Gmünd (bester Gruppendritter) nichts anbrennen, ging schnell in Führung und setzte sich mit 3:1 durch. Im dritten Viertelfinale standen sich der Gastgeber TV Straßdorf I (Erster Gruppe B) und der TSGV Waldstetten (Zweiter Gruppe C) gegenüber. Beide Mannschaften konnten lange Zeit kein Tor erzielen. Doch der TSGV waren nun im Turnier angekommen und zog mit 3:0 in Front. Der TV Straßdorf konnte nur noch zum 1:3 verkürzen.

Im vierten Viertelfinale forderte der 1. FC Rechberghausen als zweitbester Dritter die SG Bettringen (Zweiter Gruppe A) heraus. Bis dahin schien die SGB noch nicht so richtig auf der "Turniersiegerstraße" zu sein. Es sah auch lange danach aus, als müsste ein Neunmeterschießen die Entscheidung bringen. Dann aber gelang den Bettringern doch noch ein Treffer, um mit einem 1:0 ins Halbfinale einzuziehen. Im ersten Halbfinalspiel trafen der TSV Böbingen und der SV Ebersbach aufeinander. Der SVE siegte nach einer 3:0-Führung souverän mit 3:1 und stand dadurch zu Recht im Finale.

Im zweiten Halbfinale standen sich mit den beiden Landesligisten aus Bettringen und Waldstetten dann zwei Mannschaften gegenüber, die bis dahin nicht als Favoriten auffällig waren. Lange stand es 0:0, ehe die SGB wie aus dem Nichts das 1:0 erzielte. Dem TSGV Waldstetten gelang aber noch das 1:1. Kurz vor Schluss verletzte sich TSGV-Torhüter Marc Scherrenbacher. Das Spiel zwei Sekunden waren noch zu spielen musste lange unterbrochen werden. Der Waldstetter Torspieler musste mit einer schweren Gesichtsverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Der TV Straßdorf wünscht ihm gute Besserung und eine schnelle Genesung.

Im folgenden Neunmeterschießen schoss der erste TSGV-Schütze knapp vorbei. Weil alle anderen Schützen ihren Neunmeter verwandelten, siegte die SG Bettringen knapp mit 5:4. Im Spiel um Platz drei zwischen dem TSV Böbingen und dem TSGV Waldstetten war nach der schweren Verletzung die Stimmung in der Halle verständlicherweise etwas geknickt. Das kleine Finale entschied der TSV Böbingen mit 3:2 für sich.

Im Finale ging der SV Ebersbach wie gewohnt in Führung. Dann kam aber die SG Bettringen zum 1:1 und ging es Schlag auf Schlag. Die Bettringer spielten sich in einen waren Rausch. Auf das 2:1 folgte mit einem wunderschönen Schuss in den linken Winkel der letzte Treffer zum 3:1-Endstand für die SG Bettringen.