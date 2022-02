Marc Schäffler will in Leinzell Bürgermeister werden. Der in der Gemeinde aufgewachsene, dort fest verwurzelte und inzwischen auch wieder im Ort wohnende Kandidat hat seine Bewerbung dem nicht mehr kandidierenden Schultes Ralph Leischner persönlich in die Hand gedrückt.

„Ich erinnere mich immer wieder gerne an meine schöne, behütete Kindheit in Leinzell“, unterstreicht der 36-jährige, der seit 2018 dort auch wieder mit seiner Lebensgefährtin und der gemeinsamen sechs Monate alten Tochter wohnt. Der schulischen Grundausbildung in Leinzell, zwei Berufsausbildungen und dem Besuch des Berufskollegs schloss sich ein berufsbegleitendes Fernstudium zum Maschinenbautechniker an. Derzeit ist Marc Schäffler in leitender Position bei einem großen Maschinen-/Anlagenhersteller angestellt und bringt für seine Kandidatur um das Amt des Bürgermeisters zahlreiche Erfahrungen im Führen und Umsetzen internationaler Großprojekte mit.

Warum möchte er trotz des Erfolgs in seinem bisherigen technischen Beruf nun Schultes werden? Als ein wichtiges Argument nennt Marc Schäffler diesbezüglich die feste Verwurzelung in seiner Heimatgemeinde. „Und das Amt des Bürgermeisters hat mich schon immer interessiert. Jetzt bin ich bereit dazu!“ Es gebe diverse Schnittstellen zwischen seinen aktuellen Aufgabengebieten in der freien Wirtschaft und der des Bürgermeisters, sagt der Kandidat und nennt als Beispiele den kommunalen Haushaltsplan.

Er sei es gewöhnt, mit Budget- und Kostenplänen umzugehen. „Ich möchte meine zahlreichen Erfahrungen aus der freien Wirtschaft nutzen, um Leinzell zu bereichern. Ich bin kein reiner Theoretiker, sondern kann auch Hand anlegen – zum Beispiel als Hobby-Waldarbeiter in meinem eigenen Wald.“ Sich selbst bezeichnet Marc Schäffler als „aufgeschlossen gegenüber Neuem“. Gerne komme er mit Menschen ins Gespräch und es sei für ihn eine Herzensangelegenheit, die Interessen und Angelegenheiten der Leinzellerinnen und Leinzeller zu vertreten. „Ich möchte etwas bewegen – Gemeinsam Berge versetzen! Unmögliches möglich machen! Diese Einstellung hat mich im Leben schon sehr weit gebracht“, beschreibt er die Art, wie er sich die Amtsführung und seine Motivation vorstellt.

Den Leinzeller Charme – nicht zuletzt im Bereich der Kultur und im vom Ehrenamt getragenen Vereinsleben möchte er bewahren und darüber hinaus auch neue Perspektiven erarbeiten, um Leinzell gemeinsam in die Zukunft zu führen. „Einfach kann jeder“, sagt Schäffler angesichts der aktuellen finanziellen Lage von Leinzell. Mit innovativen Ideen wolle er diese Herausforderung annehmen und neue Perspektiven schaffen.

Als jungem Familienvater liege ihm die Erhaltung und der zukunftsorientierte Ausbau der Leinzeller Infrastruktur persönlich stark am Herzen; zum Beispiel in Sachen Kindergarten, Schule, ärztliche Versorgung, Digitalisierung, Apotheke, Handwerk und Gewerbe. „Ich möchte Leinzell als Gemeinschaft fördern, für alle erreichbar sein und alle mitnehmen sowie Transparenz im Rathaus schaffen. Ich freue mich auf einen starken Wahlkampf und auf zahlreiche interessante und intensive Gespräche mit meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern!“