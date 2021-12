Marc Marshall: „Meister der leisen Töne“

Nach derzeitigem Stand wird das Weihnachtskonzert unter dem Titel „Liebe, Frieden, Respekt“ mit Marc Marshall am Mittwoch, 8. Dezember, in der Aalen Salvatorkirche als Doppelkonzert mit 2G-Plus stattfinden. Die beiden Konzerte beginnen um 15.30 und um 19.30 Uhr. Noch wird ein Aalener Duettpartner gesucht, der gemeinsam mit Marc Marshall singen wird.

Im vergangenen Jahr feierte das Publikum Marshalls bundesweite Weihnachtskonzerte mit ausverkauften Konzertsälen und Kirchen. Die Presse ernannte ihn begeistert zum „Meister der leisen Töne“ und „Botschafter für Frieden und Freundschaft“. So geht Marshall auch in diesem Jahr mit einem neuen Weihnachtsprogramm auf Tour, die ihn durch viele Städte in ganz Deutschland führt. „Lasst uns besonders zur Weihnachtszeit in Harmonie und Freundschaft miteinander sein“, sagt Marc Marshall.

Das neue Weihnachtskonzert besteht aus traditionellen Weihnachtsliedern und weihnachtlichen Texten. Auch Lieder, die Familie und Freundschaft ehren, werden erklingen. Darunter bekannte und weniger bekannte Lieder. Wie auf der Weihnachtstournee im Vorjahr wird Marc Marshall am Flügel von René Krömer begleitet, den viele noch als Pianist von Udo Jürgens‘ letzter Tournee in Erinnerung haben. René Krömer und Marc Marshall spielen, singen und schwelgen zusammen in Gedichten, Liedtexten und persönlichen Geschichten.

Wer möchte mit Marc Marshall an Weihnachten im Duett musizieren? Marc Marshall sucht für seine Weihnachtstour im Dezember 2021 in jeder Tourstadt eine Duettpartnerin oder einen Duettpartner. Erwachsene, Kinder und Jugendliche, die gerne singen oder ein Instrument spielen, können sich mit einem Video bewerben. Marc Marshall: „Es wäre wunderschön, wenn sich viele mit ihrem Lieblingslied zur Weihnacht bei mir melden. Es muss nicht unbedingt ein Weihnachtslied sein. Wichtig ist, dass die Musik und der Text die weihnachtlichen Werte Liebe, Frieden, Respekt in sich tragen.“

Typen wie Marc Marshall gibt es kaum noch: stimmlich und musikalisch mit riesigem Repertoire auf den großen Bühnen unterwegs, ein Vollblutentertainer und Top-Musiker. Seit über zwei Jahrzehnten steht er nicht nur mit dem Duo Marshall & Alexander, sondern auch mit seinen Solo-Alben „Nimm Dir Zeit“, „Die Perfekte Affäre“ und „Herzschlag“ auf den Konzert- und Open-Air-Bühnen. Ebenso auch als Impresario und Sänger bei dem nach ihm benannten internationalen Festival „Mr. M’s Jazz Club Baden-Baden“. In Los Angeles hat Marc Marshall Jazz, später an der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe klassischen Gesang studiert. Von sakraler Musik über Klassik bis hin zu Pop und Jazz. In Berlin füllt er den legendären Jazzclub A-Trane genauso selbstverständlich wie den Friedrichstadtpalast. Genauso das Festspielhaus in Baden-Baden oder die Philharmonie in München.

Auf der Bühne stand und steht er mit berühmten Kollegen wie Aretha Franklin, Andrea Bocelli, Gregor Meyle, Thomas D., Till Brönner, Okka von der Damerau oder Nils Landgren. Er singt und musiziert in außergewöhnlichen Duetten und pflegt eine besondere Freundschaft mit dem großen Harry Belafonte. Marc Marshall moderiert TV-Shows und hat als Sänger, Texter, Komponist und Produzent nicht nur erste Plätze in den Charts belegt, sondern auch viele Auszeichnungen.

Bewerbungsvideos können an die E-Mail info@mw-promotion.de gesendet werden. Karten: Aalener Nachrichten, Schwäbische Zeitung, Tourist-Information Aalen, www.reservix.de, www.eventim.de.