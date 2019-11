Marc Hegele holt Silber bei den Waldlaufmeisterschaften

Fünf Athleten der LSG sind bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Waldlauf in Ötigheim im Kreis Rastatt gestartet. Die Strecke führte insgesamt 2,8 Kilometer durch den Wald und endete in einem Endspurt im Stadion auf der Bahn.

Zuerst sicherte sich der Aalener Marc Hegele bei starker Konkurrenz einen starken 2. Platz in der Altersklasse M 15. Im nächsten Lauf gingen Cara Uhl, Gina Zink, Paula Pfeilmeier und Heidi Bullinger an den Start. Die beste Platzierung im großen Läuferinnenfeld der U 18 erreichte Heidi Bullinger mit Rang zwölf. Aufgrund der guten Gemeinschaftsleitung erreichten die LSG-Läuferinnen in der Mannschaftswertung den zweiten Platz.