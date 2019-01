Marc Hegele holt sich den Hallentitel

Marc Hegele von der LSG Aalen knüpft an seine Freiluft-Erfolge aus der vorigen Saison an und holt sich zum Jahresauftakt in Sindelfingen den nächsten Meistertitel über die 800 Meter.

Die Athleten der LSG-Aalen blicken auf ein erfolgreiches Meisterschaftswochenende in Sindelfingen zurück. Dort fanden am die Baden-Württembergischen Hallen-Meisterschaften der Aktiven und Jugend U20 gemeinsam mit den Württembergischen Hallen-Meisterschaften der Jugend U16 statt. Den größten Erfolg feierte Marc Hegele. Im Feld der M 15 war der Aalener als württembergischer Rekordhalter über die 800 Meter der M 14 der Favorit. Schon nach 50 Metern war klar, dass seine Mitkonkurrenten seinem Tempo nicht folgen können. Mit flotten 1:02 Minuten auf den ersten 400 Metern zeigte Hegele, in welcher Verfassung er schon ist. In 2:11,86 Minuten passierte er mit Vorsprung die Ziellinie.

Aaron Mayer startet über die gleiche Distanz bei den M 14. Er hatte beim Start etwas Pech und lief in 2:30 Minuten auf dem neunten Platz ins Ziel. Für Lucy-Lou Müller (W 15) hieß es, ihre Dauerkonkurrentin Jessica Geywitz zu besiegen. Die ersten 400 Meter absolvierte die Führungsgruppe in 1:08 Minuten und die Konkurrentin ging als erste auf die letzten 200 Meter. Am Ende konnte Müller zwar noch an ihr vorbeiziehen, doch im Schlussspurt schob sich noch eine weitere Athletin nach vorne. Mit 2:21,25 Minuten wurde Müller somit Vize-Meisterin.

Eva Uhl war im Weitsprung der Jugend U 20 auf Weitenjagd gegangen. Mit einem starken ersten Sprung konnte sich Uhl die Teilnahme am Endkampf sichern. Doch gelang es ihr nicht, ihre Sprünge zu verbessern, weshalb sie weder mit dem achten Platz noch mit der Weite von 5,34 Metern wirklich zufrieden war. An Tag zwei hieß es deshalb für sie, über die 60 Meter Hürden alles aus sich herauszuholen. Mit ihr im ersten der beiden Zeitvorläufe war die Deutsche Jugendmeisterin über die 100 Meter Hürden, deshalb war mit einem schnellen Lauf zu rechnen. Dies machte sich Uhl zu Nutze und verbesserte ihre Bestzeit deutlich. Mit 9,48 Sekunden zog sie damit auch in das Finale ein. Im Endlauf blieb sie nochmals unter ihrer alten Bestzeit und wurde zufriedene Achte.

Sprinterin Jule Abele hatte es über die 60 Meter mit einem starken Teilnehmerfeld zu tun. Ihre Zeit von 8,24 Sekunden reichte nicht für das Finale. Philipp Stober ging über die 800 Meter an den Start. Nach einem guten Start konnte er sich eine gute Position im Feld sichern, musste sich aber der Konkurrenz als 16. (2:04,05 Minuten) geschlagen geben.