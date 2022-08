MAPAL spendet für Menschen in der Ukraine

Seit sechs Monaten wird in der Ukraine gekämpft, mit verheerenden Folgen für die Bevölkerung des Landes. Um den Menschen in dieser schwierigen Zeit zu helfen, haben Beschäftigte der MAPAL-Gruppe in denen vergangenen Monaten Geflüchtete unterstützt, Sachgüter gespendet und sich im April an einer Aktion des Unternehmens zur Bereitstellung von IT-Equipment für ukrainische Schülerinnen und Schüler beteiligt. Wie das Unternehmen weiter in einer Pressemeldung mitteilt, haben die Mitarbeitervertretungen der MAPAL-Standorte in Deutschland nun eine Spendensammlung organisiert. Auch die Geschäftsleitung habe sich der Aktion angeschlossen und den von den Mitarbeitenden gespendeten Betrag aufgerundet: Auf diese Weise seien 5000 Euro zusammengekommen, die dem „Bündnis Entwicklung Hilft – Gemeinsam für Menschen in Not“ zur Verfügung gestellt werden, so die Pressestelle des Werkzeugherstellers. Das Bündnis organisiert die Lieferung von Hilfsgütern in die Ukraine und verteilt Nahrungsmittel, Wasser, Hygieneartikel sowie Medikamente und Heizmaterial.