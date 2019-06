Mapal mit 640 Millionen Euro Umsatz

Ein Wachstum von knapp fünf Prozent verzeichnet die international agierende Mapal-Gruppe für das Jahr 2018. Das teilt das Aalener Unternehmen mit. „Das Ergebnis, das wir im vergangenen Jahr erreicht haben, ist durchaus zufriedenstellend“, wird Jochen Kress, Geschäftsführender Gesellschafter der Mapal-Gruppe, in der Mitteilung zitiert. So stieg der konsolidierte Gruppenumsatz von 610 Millionen Euro im Jahr 2017 auf nun 640 Millionen Euro.

Neben dem Umsatz habe auch die Zahl der Mitarbeiter zugenommen. Der Präzisionswerkzeughersteller beschäftigt mittlerweile mehr als 5500 Mitarbeiter weltweit, davon über 3600 in Deutschland. In allen wichtigen Region habe das Aalener Unternehmen seine Stellung gefestigt und ausgebaut, indem in Standorte investiert wurde. „In Asien haben wir unter anderem ein neues Joint Venture in Vietnam gegründet“, so Kress weiter.

Zudem wurde dei Mehrheit einer Firma übernommen, die spezielle Schneidestoffe herstellt. Nach Deutschland sei Asien weiterhin der wichtigste Markt für Mapal, auch wenn – analog zum Wirtschaftswachstum des Landes – die Wachstumsraten in China etwas gesunken seien.

In Automobilbranche warten Herausforderungen

Auch auf dem amerikanischen Kontinent werde die Präsenz ausgebaut. „Wir haben unseren Standort in Fountain Inn, South Carolina, erweitert“, sagt Kress. Erst im Februar 2019 habe Mapal ein komplett neues Werk in Mexiko eröffnet. In Deutschland werde momentan durch eine neue Produktionshalle die Kapazität des Kompetenzzentrums für Vollhartmetallwerkzeuge in Altenstadt erhöht.

Weltweit werde zudem in neue Maschinen investiert, denn 2019 forciere Mapal das Engagement unter anderem im Werkzeug- und Formenbau. Auch in der Automobilbranche warten Herausforderungen, so Kress: „Wir wollen unsere führende Stellung bei der Bearbeitung von Komponenten für elektrisch angetriebene Fahrzeuge weiter ausbauen.“

Ein Schwerpunkt liege weiterhin auf der Digitalisierung und damit auf der Mapal-Tochter c-Com. Der Fokus des Tochterunternehmens habe sich erweitert. „In der Praxis haben wir gesehen, was vielen, besonders kleinen, Unternehmen fehlt – ein Angebot zum einfachen Einstieg in die digitale Welt“, sagt Kress. Aus diesem Grund biete c-Com Module für den Einstieg an.