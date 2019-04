Mapal hilft Menschen in Mosambik

Mit großer Anteilnahme und dem Wunsch zu helfen, haben das Aalener Unternehmen Mapal und seine Belegschaft auf die Katastrophe durch den Wirbelsturm „Idai“ in Mosambik reagiert. Jochen Kress, geschäftsführender Gesellschafter von Mapal, und sein Vater Dieter Kress überreichten gemeinsam einen Spendenscheck über 10 000 Euro an Honorargeneralkonsul Siegfried Lingel, den Präsidenten der Deutsch-Mosambikanischen Gesellschaft. Die Mitarbeiter von Mapal engagieren sich ebenfalls und spenden 1500 Euro, die der Betriebsratsvorsitzende Frank Khöber übergab. Mapal pflegt freundschaftliche Kontakte zu Mosambik und seiner Küstenstadt Vilankulo. Das Unternehmen hat in dem ostafrikanischen Land bereits mehrere Schul- und Ausbildungsprojekte auf den Weg gebracht. Die Verbindungen waren im Zuge der vor einem Jahr geknüpften Städtefreundschaft zwischen Aalen und Vilankulo entstanden. Angebahnt wurde die Städtefreundschaft durch die Deutsch-Mosambikanische Gesellschaft und ihrem Präsidenten.