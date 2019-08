Mapal erweitert Werk in den USA

Mapal hat sein Werk am Standort Fountain Inn im US-Bundesstaat South Carolina erweitert. Der Präzisionswerkzeughersteller schafft damit zusätzliche Kapazitäten für Vertrieb, Service und Fertigung.

In den vergangenen zwölf Monaten ist ein repräsentatives Verwaltungsgebäude entstanden. Neben modernen Büroräumen wurde in den Neubau auch ein Testzentrum für den Bereich Luftfahrt sowie ein Showroom für die Kunden integriert. Die Gesamtnutzfläche des Werks erhöht sich um über 1000 auf 2250 Quadratmeter. Investiert hat Mapal rund 3,6 Millionen Euro. Darin eingeschlossen ist die Erweiterung der Fertigungsanlagen. Zudem entstehen etwa 30 neue Arbeitsplätze.

Die Niederlassung in Fountain Inn besteht seit 2012. Sie ist der zweite Produktionsstandort von Mapal USA mit landesweit 250 Mitarbeitern. Der Hauptsitz befindet sich in Port Huron, unweit von Detroit im Bundestaat Michigan. Mapal ist seit mehr als 40 Jahren auf dem US-Markt präsent und baut seine Stellung in allen wichtigen Branchen stetig aus. „Es ist uns wichtig, sowohl im Norden als auch im Süden der USA regionale Stützpunkte zu haben, um eine durchgängige Betreuung unserer Kunden zu gewährleisten“, sagt Jochen Kress, Geschäftsführender Gesellschafter von Mapal. Das Werk in Fountain Inn fungiert als regionales Zentrum für die im Umkreis ansässige Automobil- und Luftfahrtindustrie. „Es wird darüber hinaus eine Drehscheibe für die Produktion von Vollhartmetallwerkzeugen für Nord- sowie Mittel- und Südamerika sein“, ergänzt Kress. Die neuen Kapazitäten ermöglichen mehr Flexibilität und schlankere Prozesse.