Mapal erweitert seine Produktionsfläche

Viel Platz für die gewerbliche Ausbildung, Raum für eine neue Beschichtungsanlage und mehr Fertigungsfläche wird die neue Produktionshalle bieten, die Mapal derzeit in der Oberen Bahnstraße baut. Im Februar soll der Rohbau stehen, bis zum Sommer soll die Halle fertig sein. Mapal investiert acht Millionen Euro. Auf dem Baugelände des Mapal-Firmenareals drehen sich emsig die Baukräne und Betonmischer. Die Fundamente sitzen und die Stützen für die erste Hallendecke ragen bereits in den Himmel.

8,2 Millionen Euro investiert Mapal in den Neubau. Die zweigeschossige Halle ist 84 Meter lang und 32 Meter breit und hat eine Nutzfläche von 6000 Quadratmetern. Herzstück der ersten Ebene wird eine hochmoderne Beschichtungsanlage sein, zudem wird die allgemeine Fertigung ausgeweitet. Ins Obergeschoss ziehen der Vorrichtungsbau, die Haustechnik und die neue Lehrwerkstatt ein, die fast doppelt so groß wie die bisherige sein wird. Und auch mehr Azubis wird es künftig geben. „Ab Sommer 2012 werden wir 30 Prozent mehr Ausbildungsplätze anbieten“, kündigt Personalleiter Hans Krauss an.