Mapal blickt „verhalten optimistisch“ in die Zukunft

„Unsere Erwartungen für 2019 sind verhalten optimistisch, weil ich glaube, dass wir unsere Hausaufgaben für das neue Jahr gut machen werden.“ Dies hat Jochen Kress am Freitagabend bei der traditionellen Jubilarfeier der Firma Mapal gesagt.

Der neue Firmenchef, der die Leitung des Unternehmens bekanntlich zu Beginn dieses Jahres von seinem Vater Dieter Kress übernommen hatte, sparte aber auch nicht mit kritischen Anmerkungen. So mahnte er etwa, Lieferzeiten und Liefertreue müssten noch besser werden. Im Mittelpunkt standen jedoch die 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dem Unternehmen seit vielen Jahren die Treue halten. Ihnen dankte Kress für die lange Betriebszugehörigkeit, für ihre Loyalität und für ihren Einsatz für Mapal.

„Müssen uns noch ganz schön strecken“

Das Unternehmen sei mit viel Schwung in das laufende Jahr gestartet, mit einem großen Plus und mit sehr großen Zuwächsen im ersten Halbjahr. Seit einigen Wochen beruhige sich der Auftragseingang jedoch, in China gebe es sogar einen erheblichen Rückgang. Teilweise sei dies auch in Deutschland zu spüren, sagte der Redner, was möglicherweise mit einer sich leicht abschwächenden Konjunktur, aber auch mit politischen Entwicklungen zu tun habe, der Diskussion um den Diesel etwa. Kress: „Wir werden dennoch unsere Ziele erreichen, auch wenn wir uns bis zum Jahresende noch ganz schön strecken müssen.“

Im kommenden Jahr habe man es einererseits mit politischen Entwicklungen zu tun, fuhr der Firmenchef fort, wie dem Kampf zwischen China und den USA um die Vormachtstellung, andererseits aber auch mit einer optimistischen Stimmung. Angesichts eines guten Auftragsbestands sei er für Mapal verhalten optimistisch.

Viele neue Produkte im Bereich der E-Mobilität

Man werde sich noch besser auf neue Branchen und neue Kunden einstellen, kündigte Kress an. So werde man in Aalen Möglichkeiten schaffen, Sonderwerkzeuge in der Luftfahrt deutlich schneller als bisher herzustellen. Auch im Bereich der E-Mobilität wolle Mapal möglichst viele neue Aufträge umsetzen und viele neue Produkte am Markt platzieren. Kress: „Wir können optimistisch ins nächste Jahr blicken, wenn es uns gelingt, die vielen neuen Ideen und Anregungen beim Kunden zu platzieren. Wir haben die Weichen gestellt mit sehr vielen Investitionen.“

Betriebsratsvorsitzender Frank Khöber dankte seinen Kolleginnen und Kollegen für ihre Verbundenheit mit Mapal, wo für alle ein wesentlicher Teil ihrer Selbstverwirklichung stattfinde. Er sei zwar zuversichtlich für das Unternehmen, das konjunkturelle Umfeld mache ihm aber Sorgen. „Das sieht nicht so rosig aus. Wir werden uns wahrscheinlich warm anziehen müssen.“ OB Thilo Rentschler sprach von einem grandiosen Familienunternehmen, in dem der Stabwechsel reibungslos geklappt habe. Er dankte Seniorchef Dieter Kress für seine berufliche Lebensleistung und überbrachte den Jubilaren die Glückwünsche der Stadt. Mapal verfüge über eine Mannschaft, die weltweit aufgestellt sei.

Die Geehrten:

Seit 40 Jahren sind Wolfgang Mayer, Johannes Rathgeb und Werner Wetzel bei Mapal, seit 35 Jahren Markus Abele, Jürgen Bertram, Heinrich Kuhn, Michael Neumann, Martin Widemann, seit 30 Jahren Thomas Bess, Helmut Grupp, Klaus Henle, Hubert Hoell, Harald Ilzhöfer, Bernhard Kohler, Harald Kuderer, Wolfgang Maier, Ulrich Michel, Stefan Müller, Daniela Pohl, Brigitte Rettenmaier, Martin Rottenbiller, Siegfried Sandhöfner, Jürgen Schmid, Joachim Stenzel, seit 25 Jahren Erdal Davut, Nadine Dirr, Timo Fritsch ,Tarik Karabay, Markus Raab, Thomas Rieck und Brigitte Ziegler.

Seit zehn Jahren bei Mapal beschäftigt sind Stefan Angele, Daniel Arroyo, Alfred Baur, Florian Bihr, Björn Bork, Anton Dauser, Reinhold Dieser, Thomas Feile, Matthias Fuchs, Stefan Gauß, Sebastian Gerny, Jennifer Grünberg, Tim Grünberg, Tizian Gühna, Benjamin Halbauer, Tobias Hald, Marcel Heiter, Klaus Holz, Lukas Humboldt, Dominik Ilhan, Christoph Kalka, Sergej Karapüsch, Margit Kern, Benjamin Kohler, Wladislaw Krause, Peter Ladenburger, Marco Lederer, Jonas Mack, Oliver Mertin, Stefan Merz, Jens Mikusch, Mike Müller, Dr. Peter Müller-Hummel, Jürgen Orlet, Antonio Pietropaolo, Sascha Pohl, Qendrim Prekadini, Stephan Rettenmaier, Peter Rieger, Siegfried Rosin, Heike Salenbauch, Marion Schleicher, Andreas Schmid, Christian Schmid, Christoph Schmid, Julia Schmid, Jürgen Schmid, Rainer Schmidt, Jennifer Scholz, Klaus Schubert, Julia Schulze, Uwe Alexander Schurr, Bernhard Schuster, Jürgen Schütt, Jochen Schwantes, Jens Steckbauer, Özgür Uguz, Daniel Vogt, Felix Wabersich, Nicolai Wagner, Jörg Wiedmann, Patrick Wiedmann, Dennis Winter, Jürgen Winter, Julia Wöhrle, Steffen Wörle und Lars Ziegler.