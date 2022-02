Mapal-Azubis helfen Hochwasser-Opfern

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) des Aalener Unternehmens Mapal hatte im Dezember eine Spendenaktion unter den Auszubildenden und Beschäftigten des Ausbildungsbereichs organisiert. Schon seit mehreren Jahren finden die Sammlungen in regelmäßigem Turnus statt. Diesmal sind 639 Euro zusammengekommen, die an die Bezirksgeschäftsstelle des Malteser Hilfsdiensts in Aalen überwiesen wurden. Die Spende soll dem Projekt „Hochwasserhilfe“ zugutekommen. Die Auszubildenden wollen damit einen Beitrag zum Wiederaufbau leisten und Menschen unterstützen, die von den Folgen der schweren Flutkatastrophe im Ahrtal, an Rhein und Mosel im vergangenen Jahr betroffen sind. Unbser Bild zeigt von links Romy Uhl, Jonas Leis, Selina Scholl, Patrick Briel und Maren Hägele von der JAV bei Mapal. Foto: Mapal