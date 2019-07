Manuela Siegmund glänzt mit 1,0

Am Technischen Gymnasium (TG) Aalen haben 68 Abiturienten die Prüfung zur allgemeinen Hochschulreife erfolgreich abgelegt. Die beste Abiturientin ist Manuela Siegmund mit einem Schnitt von 1,0.

Paul Graule erhält den Ferry-Porsche-Preis für die beste Leistung im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich. Die Preise in Mechatronik (Förderverein der Technischen Schule Aalen) und Mathematik (Deutsche Mathematiker-Vereinigung) gehen ebenfalls an Paul Graule. Den Preis für hervorragende Leistungen im Fach Physik (Deutsche Physikalische Gesellschaft) erhalten Johannes Graule, Paul Graule und Lukas Schwarm. Weitere 15 Schüler hatten eine Eins vor dem Komma. Insgesamt wurden 16 Preise (P) und 22 Belobigungen (B) vergeben.

Weitere Sonderpreise werden an folgende Schülerinnen und Schüler vergeben: Lisa Österle: Scheffelpreis (Deutsch); Josef Furis und Jessica Glauch: beste Leistung im Fach Englisch (Förderverein der Technischen Schule Aalen); Manuela Siegmund: Chemiepreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker; Lucia Metzger: IKK-Preis für Gestaltungs- und Medientechnik; Lukas Schwarm: Preis für Informationstechnik der FNT-GmbH, Ellwangen, Niklas Zürger: Preis für das Profilfach Technik und Management der Kreisbaugenossenschaft Ostalb. Roman Dietenmeier, Mirko Feil, Lukas Schwarm und Marcel Vidmar erwerben mit einem hohen Maß an Eigeninitiative die Zusatzqualifikation Netzwerkzertifikat in Routing and Switching – Network Basics (Cisco Academy). Die Abiturienten am TG Aalen sind:

Profile Mechatronik und Informationstechnik: Moritz Lukas Bieg (B), Tamer Cin, Johannes Bernhard Graule (P), Paul Bruno Graule (P), Anton Hopfensitz, Lina Mayer, Andreas Mul (B), Julian Benjamin Saupe (B), Niklas Gerald Schlosser (B), Patrick Josef Veile (B), Johannes Wagner (P), Moritz Jonas Werner, Eric Binder, Roman Dietenmeier (B), Johannes Fahr (B), Mirko Feil, Lukas Frankenreiter, Julian Moritz Grupp, Ali Özbey, Lukas Schwarm (P), Marcel Vidmar (P), Sören Wenger.

Profil Gestaltungs- und Medientechnik: Benedict Feil (B), Noah Gahl, Emelie Gannert (B), Jessica Anna Glauch (B), Sonja Samantha Großer (B), Marius Holzinger, Esma Ilhan, Selina Janoschek (B), Frank Kauz, Michelle Leemann, Lucia Metzger (P), Julia Meyer (P), Niklas Moldan (B), Jonas Mücke (B), Gabriel Obholz, Jana Theresia Ott (B), Philipp Martin Rasper, Esther Ravinthiranathan (B), Eileen Sauter (B), Nina Schaupp, Linda Schultes (P), Carl Julius Seeliger (B), Stefanie Sinner (B), Hanna Sterzik (P), Leonie-Vanessa Ulrich (P).

Profil Technik und Management: Yasin Dennis Acigöz, Nico Beimert, Mike Ehinger (P), Jakob Furis, Patrick Noah Haenger (B), Lion Kapun, Roman Martin Kraus, Jon Michael Lühmann, Erzingjan Marolli, Lukas Neumair, Lisa Marie Österle (P), Vincent Plett, Tobit Elias Salat (P), Markus Schmid, Stefanie Schnell, Nils Tobias Schwaer (P), Jannik Marian Seidenberger (B), Manuela Siegmund (P), Antonie Annika Wagner, Chris Weber (B), Niklas Samuel Zürger (P).