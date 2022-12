Mann zieht Pistole und zielt Passanten ins Gesicht

Ein 49 Jahre alter Mann hat am Freitagmittag gegen 13 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Rötenbergstraße/Charlottenstraße mit einer gezogenen Pistole mehrere Autofahrer und Passanten angehalten, auf sie gezielt, auch teilweise ins Gesicht, und sie bedroht. Es kam zu einem großen Polizeieinsatz.

Mehrere Personen meldeten sich über Notruf und hielten die Notrufsachbearbeiter des Führungs- und Lagezentrums über die Geschehnisse auf dem Laufenden. So konnten sehr schnell und gezielt Kräfte herangeführt werden, so die Polizei in einer Mitteilung. Sie stellten den Täter im Bereich des Spielplatzes an der Charlottenstraße, wo er sich mittlerweile hinbegeben hatte. Die Pistole hielt er noch in der Hand. Kurz darauf überwältigten ihn bei günstiger Gelegenheit die Polizeikräfte und nahmen ihm die Pistole ab.

Pistole war Schreckschusswaffe

Die Polizei betont, dass der Einsatz nur durch das besonnene und professionelle Einschreiten der Polizeikräfte glimpflich für den Täter ausging. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei der Pistole um eine täuschend echt aussehende Schreckschusswaffe. Wie sich ebenfalls herausstellte, war der Mann mit annähernd vier Promille alkoholisiert.

Er wurde auf die Dienststelle gebracht, wo er richterlich angehört wurde. Der Richter ordnete vorbehaltlich einer noch ausstehenden ärztlichen Untersuchung den Gewahrsam bis Samstagmorgen an. Zudem erwarten ihn Strafanzeigen.

Bislang ist bekannt, dass eine Anwohnerin, ein Autofahrer sowie eine 15 Jahre alte Fußgängerin bedroht worden sind. Der Autofahrer soll sich dringend melden. Vermutlich wurden noch weitere Verkehrsteilnehmer bedroht. Weitere Geschädigte beziehungsweise Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 zu melden. Eventuell fiel der Mann, der mit einer weiß-grauen Camouflagehose, schwarzer Jacke und grauer Basecap bekleidet war, auch noch an anderen Stellen auf.