Aus Frust, weil er nicht in ein Lokal in der Burgstallstraße eingelassen worden ist, hat ein 29-Jähriger am Sonntag gegen 0.20 Uhr eine Weinflasche gegen die Windschutzscheibe eines VW geworfen, der auf dem Parkplatz eines Autozubehörhandels geparkt war. Die Scheibe wurde komplett zerstört, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Der betrunkene Mann wurde von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.