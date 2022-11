Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein 27-Jähriger am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr verursacht hat, als er Bierflaschen gegen das Gebäude des Polizeireviers Aalen in der Stuttgarter Straße warf. Hierbei platzte der Außenputz an zwei Stellen ab. Beamte waren durch Geräusche auf die Tat aufmerksam geworden und konnten den 27-Jährigen vor dem Revier antreffen.