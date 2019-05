Polizeibeamte sind am Freitag gegen 22.25 Uhr in der Innenstadt auf einen verletzten und stark alkoholisierter Mann getroffen. Dieser gab an, dass er von drei Personen, seinen Angaben zufolge vermutlich Türken, zusammengeschlagen und anschließend seines Smartphones beraubt worden sei.

Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Über die Schwere seiner Verletzungen ist noch nichts bekannt.