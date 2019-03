Mann stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus

In Urbach (Landkreis Rems-Murr) ist am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Wie die Polizei des Aalener Präsidiums auf Nachfrage mitteilt, ist bei dem Brand ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden verletzt – einer schwer, der andere leicht.

„Der Tote ist noch nicht identifiziert. Vermutlich aber handelt es sich um einen 62-Jährigen“, sagt Ronald Krötz, Pressesprecher des Polizeipräsidiums auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“. Das Feuer brach im zweiten Obergeschoss in einer Sozialwohnung aus. Die drei dort lebenden Männer seien auch die Betroffenen, so Krötz.

In dem Haus sollen elf weitere Personen leben. „Die wurden zwar vom DRK betreut, passiert ist ihnen aber nichts“, sagt der Polizeisprecher. Die Feuerwehr sei – Stand Freitagmittag – noch dabei, letzte Glutnester zu löschen. Offene Flammen gebe es aber nicht mehr, so Krötz.

Das einsturzgefährdete Gebäude konnte laut Polizeibericht über einen längeren Zeitraum nicht betreten werden. Die Wehrleute starteten ihren Löschangriff deswegen von außen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.