Mann stellt sich aus Versehen selbst der Polizei

Dieses Obdach für die Nacht hat sich der Mann wahrscheinlich anders vorgestellt: Statt in eine Notunterkunft ging es für einen 26-Jährigen in Haft.

Die nächsten Wochen hat er es nun in einer Justizvollzugsanstalt warm teilt die Polizei mit

Der Mann ist laut Polizei am Donnerstagabend gegen 23 Uhr beim Revier Aalen aufgetaucht und hat um eine Unterkunft für die Nacht gebeten. Eigenen Angaben zufolge war er in den vergangenen Monaten per Anhalter unterwegs.

Wohnungslos und ohne Pass

Er sei mittel- und wohnungslos, seinen Pass habe er verloren, sagte der den Beamten. Lediglich eine Kopie dessen konnte er vorweisen.

Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der 26-Jährige per Haftbefehl gesucht wird, da er eine verhängte Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Dem jungen Mann wurde daraufhin die Festnahme erklärt. „Die nächsten Wochen hat er es nun in einer Justizvollzugsanstalt warm“, teilt die Polizei mit.