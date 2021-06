Als am Montag eine 30-jährige Frau den Innenhof eines Schulgebäudes in der Friedrichstraße betreten hat, hat sie einen Mann bemerkt, der nackt auf einer Parkbank saß. Während die Geschädigte die Schulleitung informierte, zog sich der Mann wieder an und fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Stadtmitte davon.

Der Mann ist zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, zwischen 50 und 60 Jahre alt, hat blonde, kurze Haare und sonnengebräunte Haus.