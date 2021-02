Mann schlägt 53-jährigem ins Gesicht

Am Mittwoch sind im Bereich einer Einkaufspassage in der Weidenfelder Straße zwei Männer aneinander geraten.

Wie die Polizei mitteilt, hat ein bislang unbekannter, etwa 25 Jahre alter Mann einen 53-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 53-Jährige versuchte daraufhin der jungen Mann festzuhalten, stürzte dabei jedoch zu Boden, worauf ihn der Jüngere nochmals einen Schlag gegen den Kopf verpasste.

Mehrere Passanten konnten verhindern, dass der junge Mann erneut zuschlug. Anschließend flüchtete der Schläger, der in Begleitung einer etwa 50-jährigen Frau mit gelbem Kopftuch, orange-beigem Mantel und langem schwarzen Rock (vermutlich seine Mutter) war, mit einem Bus der Linie 13 um 17.07 Uhr vom ZOB in Richtung Wasseralfingen. Er stieg in Wasseralfingen an der Haltestelle bei einer Buchhandlung in der Karlstraße aus dem Bus aus.

Der 25-jährige Mann hatte einen dunkleren Teint, dunkle Haare und war etwa 1, 80 Meter groß. Er war mit einem schwarzen Trainingsanzug, schwarzen Schuhen, einer roten Cap und einem Mund-Nasen-Schutz bekleidet.