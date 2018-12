Ein psychisch auffälliger Mann ist am Montagvormittag auf dem Marktplatz ausgerastet. Der 36-Jährige hatte kurz vor 10 Uhr unter anderem mehrere Passanten angepöbelt und wild herumgeschrien. Eine Frau hatte er an den Schultern gepackt und geschüttelt. Der Mann wurde schließlich vom Rettungsdienst in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Polizei war mit drei Streifenbesatzungen im Einsatz.