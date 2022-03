Mann pöbelt grundlos

Ein 31-Jähriger hat am Donnerstag gegen 20 Uhr grundlos die Mitarbeiterin eines Discounters in der Benzholzstraße angepöbelt und Kunden belästigt. Der psychisch auffällige und alkoholisierte Mann wurde von der Polizei des Platzes verwiesen. Da er kurze Zeit später in der Buchstraße trotz seiner Alkoholisierung Fahrrad fuhr, wurde die Polizei erneut auf den Plan gerufen. Hier verhielt er sich gegenüber den Polizisten sehr aggressiv. Letztlich wurde er in eine Fachklinik eingeliefert. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.