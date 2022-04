Mann parkt Auto - Pkw gerät in Vollbrand

Am Samstagabend, gegen 17.50 Uhr, kam es in der Philipp-Funk-Straße zu einem Fahrzeugbrand. Ein 61jähriger Mann parkte seinen Skoda etwa eineinhalb Stunden zuvor an der Straße vor einem der dortigen Wohnhäuser. Aufgrund eines technischen Defektes im Motorraum, kam es zu einem Vollbrand des Fahrzeugs. Die Feuerwehr Wasseralfingen, welche in der Folge mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort eintraf, konnte den Brand löschen. An dem Skoda entstand jedoch ein Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.