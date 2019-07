Mann mit Blutspuren auf dem Hemd flüchtet von Unfallort

Ein Mann ist am Freitagmorgen offenbar nach einem Unfall geflüchtet.

Gegen 4.30 verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Auto im Bereich eines Blumengeschäftes in der Rombacher Straße gegen einen Pfosten gefahren war. Der Mann gab an, dass am Unfallort ein stark beschädigtes Fahrzeug stehen würde und er gesehen habe, wie vier Personen geflüchtet seien. Einer davon habe auf dem Hemd deutliche Blutspuren gehabt. Beamte des Aalener Polizeireviers trafen in der Nähe auf eine Personengruppe, von denen einer beim Erkennen des Streifenwagens in Richtung Sankt-Johann-Friedhof flüchtete. Die beiden anderen wurden einer Kontrolle unterzogen, wobei sie angaben, den Flüchtigen nicht zu kennen. Im Auto, in dem bei dem Aufprall sowohl der Fahrer- als auch der Beifahrerairbag ausgelöst wurden, fanden die Beamten zahlreiche volle und leere Bierflaschen.

Über das Fahrzeugkennzeichen konnte man den Halter rasch ermitteln. Dort erfuhren die Beamten, dass der Pkw vom Sohn benutzt wird. Dieser konnte bislang nicht erreicht werden; entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.