Mann kommt nach Gewahrsam in eine Klinik

Am Donnerstagmorgen kurz vor 5.30 Uhr ist bei der Polizei eine Person gemeldet worden, die in einem Wohnhaus in der Eichwaldstraße beharrlich die Nachtruhe störe und im Treppenhaus mit Steinen kegeln würde. Von der Polizei wurde der 41-jährige Störenfried angetroffen. Der Mann befand sich den Feststellungen zufolge in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er zum Eigen- und Fremdschutz in Polizeigewahrsam genommen und in der Folge einer Fachklinik zugeführt wurde.