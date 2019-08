Sowohl ein Mann, der auf einer Bank saß, als auch zwei Spaziergängerinnen sind am Donnerstagmorgen wohl ziemlich erschrocken.

Die beiden Frauen gingen am Schimmelberg im Bereich des Wanderparkplatzes mit ihren Hunden spazieren. Rund 50 Meter nach dem Parkplatz bemerkten die beiden einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann, der auf einer Bank saß.

Der Mann, dessen Geschlechtsteil nackt war, trug teilweise Damenkleidung. Als der Mann die Frauen sah, bedeckte sich der Unbekannte, der ein Stativ und eine Kamera vor sich hatte, sofort. Er sprach die Spaziergängerinnen nicht an. Als die Spaziergängerinnen an ihm vorbei waren, zog er sich sofort an und verließ den Parkplatz.