Bereits am Samstagabend gegen 19 Uhr hat eine 34-Jährige einen etwa 65 bis 70 Jahre alten Mann beobachtet, der in einem Gebüsch am Sportplatz der Stauferschule im Heinrich-Steimle-Weg gestanden und Kindern beim Spielen zugeschaut hat. Dabei manipulierte er offenbar an seinem Geschlechtsteil.

Der Mann ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, trug eine Brille und einen grauen Bart. Bekleidet war er mit einer Jeanshose, einem grünen T-Shirt und auffällig blauen Turnschuhen mit grünen und orangefarbenen Dreiecken.