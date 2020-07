Mann grundlos beleidigt und getreten

In der Bahnhofsunterführung wurde ein 18-Jähriger am Dienstagnachmittag kurz vor 17 Uhr von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und grundlos beleidigt. In Folge dessen kam es zwischen dem 18-Jährigen und dem Unbekannten zu verbalen Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen. Vor dem Bahnhof und schließlich im Bereich Mercatura trafen die beiden Männer abermals aufeinander, wobei es erneut zu Auseinandersetzungen kam. Der 18-Jährige erlitt mehrere Faustschläge und wurde zuletzt von dem Unbekannten samt einem Begleiter auch am Boden liegend getreten.