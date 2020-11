Mann gibt sich als Mitarbeiter des Ordnungsamts aus.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat die Polizei Hinweise auf einen Mann erhalten, der sich im Bereich Wasseralfingen als Mitarbeiter des Ordnungsamts ausgab.

Der Unbekannte sprach am Montagmorgen gegen 9 Uhr im Bereich des Kinderspielplatzes in der Schloßstraße eine Frau an, wobei er sich als Mitarbeiter einer Ordnungsbehörde ausgab. Er wies die Frau darauf hin, dass sie einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen habe; er selbst hatte seine Maske am Handgelenk befestigt.

Der Mann, der zwischen 55 und 60 Jahre alt ist, graue Haare hat und eine Brille trug, sagte zu der Frau, dass er es dieses Mal bei einer Verwarnung belassen würde; das nächste Mal würde Bußgeld drohen.