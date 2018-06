Mann fährt gegen Hauswand.

Zwischen 16.30 und 17.30 Uhr ist am Montagnachmittag ein Unbekannter, vermutlich mit einem Sprinter, im Innenhof eines Gebäudes in der Beckengasse, gegen die Hauswand eines Anbaus gefahren, die dadurch rund einen Meter weit in den Raum geschoben wurde. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd nimmt unter Telefon 07171 / 3580 Hinweise auf den Verursacher entgegen.