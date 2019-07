Mann erbittet Wasser und stiehlt Geld

Mit einer alten Masche war ein Trickdieb am Dienstagnachmittag erfolgreich. Der etwa 50 Jahre alte Mann mit osteuropäischer Herkunft klingelte gegen 15 Uhr an einem Wohnhaus in der Wellandstraße und bat eine Anwohnerin um Geld ein Glas Wasser.

Während die hilfsbereite Frau dem Wunsch nachkam und das Glas holte, begab sich der Dieb ebenfalls in die Wohnung. Schließlich entwendete er in einem unbemerkten Moment 50 Euro. Er wird als ungepflegt und klein beschrieben. Die oberen Schneidezähne fehlten. Er trug eine lange Hose, eine blaue ausgewaschene Jacke und dunkle Schuhe.

Womöglich gehört der Mann zu einer Gruppe, die am Nachmittag an mehreren Stellen in Unterrombach und Hofherrnweiler auffiel und vermutlich mit einem grauen Kleinbus unterwegs war. Nähere Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Die Polizei rät:

-An der Wohnungstüre misstrauisch sein

-Keine fremden Personen in die Wohnung lassen. Personen mit berechtigtem Interesse kündigen ihr Kommen vorher an.

-Gegebenenfalls Ausweis zeigen lassen

-Bettler und Personen, die Haustürgeschäfte anstreben, abweisen